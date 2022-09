Na kole podél Labe

Osm set padesát dva kilometry. Tolik dělí českou hranici u Hřenska od ústí Labe do Severního moře. „Cesta Německem, východním, západním a severním, mi tam na kole trvala skoro tři týdny. Byly to ale jedny z nejhezčích tří týdnů v životě. Labe je totiž krásná řeka a svět kolem ní vypráví mnoho příběhů,“ podělí se o své zážitky reportér Deníku Luboš Palata.

Návštěva New Yorku

Jedno z nejrušnějších měst světa. Tím rozhodně je americký New York, který se po covidu stal opět tepající metropolí plnou zábavy, vzrušení a zážitků. Co lze v New Yorku zažít? Tak samozřejmě lze vystát nesmyslně dlouhou frontu, zaplatit nesmyslně vysoký poplatek a nechat se dovézt k Soše svobody, kde se dozvíte její historii. Anebo můžete zažít New York jinak, mnohem levněji, přesto vzrušujícím způsobem.

O V. B. Třebízském

Asi pět kilometrů severně od Prahy na skále nad řekou Vltavou se rozprostírá starobylá obec Klecany. Mají tu kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek a na kraji městečka leží pradávné hradiště Pravý Hradec. Ke kostelu se váže pověst o letících zvonech, které jednou v noci, když se vracely zpět z Brandýsa nad Labem, kam byly zapůjčeny, zapadly do tůně a utopily se. Od těch časů prý při úplňku z hlubiny vyzvánějí: „Jdou! Jdou! Nedojdou!“ A ještě jedna věc je na zdejším svatostánku pozoruhodná: v letech 1876–1884 zde působil jako kaplan oblíbený spisovatel historických próz Václav Beneš Třebízský.