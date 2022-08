Plánoval, jak v elitní třídě světového šampionátu superbiků poprvé získá body. Jenže nedělní program nezačal dobře, protože ve zkráceném Superpole race v předposledním kole narazil do Ira Eugene Lavertyho. „Měl jsem problémy ho předjet a neměl moc místa, kde to zkusit. Zkusil jsem zariskovat, zaútočil zprava, jenže on to v ten moment zavřel. Ťuknuli jsme se, dostal jsem highsidera a letěl do vzduchu,“ popisoval König, který skončil s motorkou mimo trať. „Jsem moc rád, že mi bouchl airbag. Kdyby tam nebyl, tak bych nejezdil asi do konce sezony.“

Český jezdec se totiž zotavuje ze zlomeniny klíční kosti. Před druhým závodem byl na kontrole u doktorů. Rameno a ruka držela, jenže zdravotní problémy měl s nohou. „Vypadalo to, že jednu kost jsem měl nalomenou. Vůbec jsem si ale nepřipouštěl, že bych nejel,“ dodal König ze španělského týmu Orelac Racing. Mechanici po havárii museli připravit druhou motorku. „Byla trochu odlišná, měla jiný motor, který byl spíše na testování. I tak se to povedlo a moc jim za to děkuji,“ řekl český závodník.

Pohárové derby pro Most. Novotný ukazuje, že sázka na něj se vyplácí

Ve druhém závodě superbiků se König pohyboval spíše vzadu, poradil si však s několika jezdci a po polovině měl před sebou Francouze Christophe Ponssona, na kterého ztrácel dvě vteřiny. V sedmnáctém kole se mu ho podařilo předjet a před ním byl Argentinec Leandro Mercado. I když zajížděl rychlejší časy, nakonec se mu ho nepodařilo překonat. A díky odstoupení několika soupeřů se posunul na 16. místo, stejně jako v sobotu. Scházely jen dvě vteřiny…

Po závodě šel pak na další prohlídku. „Noha Oliverovi bolela více než se čekalo. Bohužel se na podrobnějším rentgenu zjistilo, že závod absolvoval se zlomeninou. Má konkrétně zlomenou kůstku v nártu. Klobouk dolů, že to zvládl a ke konci dokázal ještě zrychlovat,“ prohlásil Miloš Čihák, manažer jezdce a CEO Movisio Racing. „Ještě jsem neviděl, že by někdo dokázal odjet závod s čerstvou zlomeninou. Navíc takhle důstojně. Oliver měl v sobě několik ibuprofenů. Motorkáři jsou asi lidi z jiného vesmíru.“

FOTO, VIDEO: MS superbiků v Mostě: Pády a König na šestnáctém místě

Pro Königa se tak jedná o třetí zlomeninu v letošním roce. Nejprve si před začátkem sezony v tréninku zlomil ruku, v průběhu sezony pak klíční kost a nyní kost na noze. A to ve svém prvním roce mezi superbikovou elitou. „V tomhle bohužel nemá štěstí. Oliver ale díky svým výkonům v Mostě prokázal, že sem patří. Udělal ohromný skok dopředu. Shodli jsme se na tom jak s jeho šéfmechanikem, tak šéfem týmu Orelac Racing. Kdyby podal stejný výkon jako v sobotu, tak by to v neděli stačilo na body.“

Další závody čekají Königa v superbicích až v září, a to ve Francii. „Podle doktorů by se měla zlomená kost v noze vyléčit za čtyři nebo pět týdnů. Nohu mám momentálně zatejpovanou. Určitě plánuji, že se do závodů ve Francii doléčím,“ vyhlásil König.

Jiří Uhlíř, Václav Veverka