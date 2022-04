Z Roudnice dorazily pod Krušné hory vylepšené závodní tahače. „Testy nás mají opět o kousek posunout. Letos máme změny na nápravě i na brzdném systému, motoru jsme trošku přidali výkon. Zároveň držíme vysokou životnost techniky. To jsou ty kroky, o kterých věříme, že nás posunou o kousek kupředu. Jak bude připravená konkurence, to uvidíme až na závodech,“ uvedl Jan Kalivoda, šéf komunikace stáje Buggyra ZM Racing.

Buggyra vstupuje do evropské série NASCAR. Nasadí sedmnáctileté sestry Kolocovy

Týmová jednička Adam Lacko má jednoznačný úkol se opět porvat o titul evropského šampiona. „Konkurence bude zase o něco větší. Je tu pět šest jezdců, kteří se poperou o titul. Soupeři jsou tak silní, že při vyrovnanosti závodního pole může bolet každá chyba,“ ví Kalivoda.

Také Adam Lacko si je vědom, že to bude náročná sezona a úspěch se nebude rodit snadno. „Ve špičce přibývají jezdci a začínáme se shlukovat v jedné desetině sekundy. V kvalifikace jsme v jedné desetině třeba tři nebo čtyři. To je s pětiapůltunovým monstrem solidní a je vidět, že závody mají zpátky vysokou úroveň. Užijí si to i diváci, na trati je víc soubojů a v závodě nejsou takové proluky,“ uvedl.

Zdroj: Youtube

Buggyra ZM Racing bude letos připravovat dva závodní speciály, protože Aliyyah Koloc se letos představí v sérii Euro NASCAR a GT závodech a zároveň se bude připravovat na Rallye Dakar. Talentovaného Téa Calveta čeká druhá sezona na evropské truckové scéně a úkol má jasný - vyhrát pohár nováčků a být co nejblíže evropské špičky.

„S testy jsem spokojený, daří se mi zrychlovat. V úterý jsme si s Adamem prohodili auta. Pomohl mi s nastavením mého vozu, já si zase vyzkoušel ten jeho. To mi pak pomohlo zase o něco vylepšit můj vlastní čas,“ liboval si 21letý Francouz.

Premiéra na jedničku. Sestry Kolocovy sbíraly v Nogaru zkušenosti

I když Buggyra ZM Racing letos nasazuje jen dva okruhové tahače, bude to pro celou stáj náročný rok. „Logisticky a manažersky je lepší se plnohodnotně starat o dvě auta než o tři. Ale logisticky nás i tak čeká náročný rok s více jak čtyřiceti závodními víkendy napříč celým týmem. Jestli tohle zvládneme, tak to bude náš nový rekord,“ zakončil s úsměvem Jan Kalivoda.