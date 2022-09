Krejčí už je in. Benjamínek zve na domácí EuroBasket, jeho první velkou akci

Evropského šampionátu se zúčastní čtyřiadvacítka týmů. Kromě české metropole dostaly důvěru k uspořádání skupin také německý Kolín nad Rýnem, italský Milán a gruzínské Tbilisi. V každé „grupě“ se představí šestice, z níž čtyři nejlepší postoupí na finálový turnaj do Berlína. V hlavním městě Německa už se bude hrát systémem play off. Titul starého kontinentu obhajují Slovinci, stříbro Srbové a bronz Španělé.

Začátek zlatých let dlouhánů

Česká republika k sobě vyfasovala Polsko (2.9.), Srbsko (3.9), Nizozemsko (5.9), Finsko (6.9.) a Izrael (8.9.). Zatímco pro české fanoušky bude největším tahákem, již vyprodaný, sobotní duel se Srbskem, v čele s hvězdou NBA Nikolou Jokičem, tak závěrečné vystoupení bude nejvíce zajímat trenéra národního týmu Ronena Ginzburga. Ač má český pas, stále nezapře svou příslušnost a vztah k izraelské domovině.

Česká republika, dříve ČSSR čekaly na přidělení organizace mistrovství Evropy předlouhých 41 let. O zvláštní pocit zahrát si před vlastními fanoušky přišly dvě basketbalové generace. Možná také proto, že český basketbal na nějakých deset let upadl v zapomnění. Dokonce na nějaký čas vypadl z elitní skupiny. Obrat k lepšímu slibovalo překvapivé sedmé místo na Evropě 2015. Po výjimečném krachu o dva roky později se začala psát zlatá léta sportu dlouhánů. Postup na mistrovství světa do Číny byl obrovským úspěchem. Co však předvedli Lvi daleko od domova, vyrazilo všem a na celém světě basketbalovým odborníkům i fanouškům dech. Šesté místo, lepší než hvězdné Spojené státy. Takové zemi musel přidělit další Euro každý. Češi se FIBA revanšovali nejlepším možným způsobem. Senzačně ovládli olympijskou kvalifikaci a postoupili na největší sportovní událost do Tokia.

„Na turnaj se strašně moc těšíme. Když jsme se dozvěděli, že budeme v Praze EuroBasket pořádat, byli jsme z toho ohromně nadšení. A doufám, že se povezeme na vlně úspěchů, kterou máme od mistrovství světa a olympiády. Ocitli jsme se ale v nové situaci, spolu se Srbskem budeme favority skupiny,” podotýká český lídr Tomáš Satoranský, který má však před startem šampionátu úplně jiné starosti. Přesně čtrnáct dní před vypuknutím basketbalového vrcholu se na přípravném turnaji v Německu zranil. Službu mu vypověděl pravý kotník. Dělá ale možné i nemožné, aby Euro neprošvihl.

„Pro mě je EuroBasket speciální, protože jsem z Prahy, a moc zápasů jsem tu s národním týmem zatím neodehrál. Samozřejmě s tím přichází i velký tlak a zájem lidí, dodává hráč, kterého zná celý národ pod přezdívkou Saty. Jak je pro národní tým nepostradatelný, odhalily dva duely kvalifikace, pro změnu, mistrovství světa. Prohra ve Francii se dala ještě omluvit, kdežto domácí fiasko s Maďarskem už nikoli. Forma Lvů je tak před evropským šampionátem otazníkem. Rozpráší veškeré obavy úvodní vystoupení s Polskem?

Pro zajímavost přímo v Praze se mistrovství Evropy konalo v dobách Československa dvakrát. A tým pořadatele vždy ukořistil nějaký cenný kov. V roce 1947 stříbro a v roce 1981 bronz. Nabízí se sbírku dokončit. Jenže kromě Srbska jsou vyrojili další aspiranti na zlato. Jako Španělsko, Řecko a hlavně trojlístek ze skupiny smrti Francie, Slovinsko, Německo. A ještě jedna souvislost může být návodem jak uspět… Poslední medaili vybojovali Čechoslováci na stříbrném ME 1985, které hostilo právě Německo.