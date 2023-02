Baník vítězství v západní skupině druhé ligy stvrdil v Českých Budějovicích, kde porazil Český Dub. Jaké byly oslavy? Jízda domů musela být nevšední… Oslavy byly spontánní, ale už sebou jsem vezl pár lahví šampusu. Kluci to nevěděli, připravil jsem je do kabiny. Dále jsme slavili cestou do Chomutova, kde na nás část fanoušků čekala v místní restauraci Pepe Lopez. Pokračovali jsme v Chomutově vlastně až do nedělního rána. (úsměv)

Nemrzí vás, že jste nemohli slavit se svými fanoušky přímo po domácím zápase? Plánujete ještě nějakou oslavnou akci?

Plánujeme ještě jednu oslavu spojenou s desetiletým výročím založení našeho klubu. Doufám, že se tam sejdeme všichni - fanoušci, bývalí i současní hráči a celý realizační tým. Na to se moc těším, protože některé kluky jsem neviděl už opravdu dlouho.

Jaké se ve vás rozlévaly pocity poté, co jste poslední krok zvládli? Dojalo vás to?

Já se musím přiznat, že úplně dojímací typ nejsem. Ale bylo to uvolňující, všechno ze mě v tu chvíli spadlo.

Čemu Baník může vděčit za to, že se mu sezona takhle parádně povedla?

Musím říct, že většina kluků jsou odchovanci z naší mládeže, kterou jsme před lety založili. Teď sklízíme zasloužené ovoce, vždyť většina kluků byla u zisku mistrovského titulu v kategorii U17 v roce 2018 v Hodoníně. Kádr je doplněn o zkušenost našeho služebně nejstaršího hráče Petra Nového a posilu letošní sezóny Lukáše Kroka.

Kroka je na čele kanadského bodování soutěže, slušně si v tomto ohledu vedl i Gedeon. Lze je uvést za opory mužstva?

Lukáš je samozřejmě jedna z hlavních postav. Má zkušenosti z ligy, ty se v těch nejdůležitějších momentech projevily. Ale druhým, stejně důležitým článkem týmu, je Honza Nejedlý, který nás v důležitých momentech vždy podržel. Gedy je skvělé oživení, ale bohužel jeho prioritou je pořád fotbal. Bohužel pro nás, pro něj ne. (úsměv) Ve druhé polovině soutěže toho moc neodehrál, ale je součást týmu, jezdil s námi na zápasy. Do naší baníkovské rodiny rozhodně patří!

Asi budete říkat, že za vším je tým, parta. Platí to tedy i pro Chomutov?

V Baníku byla vždy skvělá parta, vždy jsme byli spíš takový rodinný klub. Řekl bych, že letos jsme měli opravdu široký a kvalitní kádr. Pokud někdo nemohl nebo se zranil, byli ho schopni zastoupit kluci jako Hynek Kočí nebo Ondra Kadlec, kteří nastupují ještě v dorostenecké kategorii. Proto říkám, že potenciál v mládeži je obrovský.

Jen je škoda, že řada klubů ho nevyužívá, že?

Je. A poté se jim třeba vinou toho nedaří 2. ligu udržet. V této sezoně je to jasně vidět u Bohemians nebo u Mladé Boleslavi. Tyto klub pracují s mládeží, nemají problémy. Zápasy s těmito týmy byly pro nás jedny z nejtěžších. Naproti tomu týmy jako třeba Kladno nebo Turnov trápí generační obměna. Proto jsou tam, kde jsou. Nemají zkrátka kam sáhnout, když mládež nemají

Vy jste byli prozřetelní a s mládeží jste začali pracovat už v dávné minulosti klubu.

Ano. Dobře si pamatuji, že když jsme před lety začínali s mládeží, tak to byla práce. První rok jsme měli dokonce i problémy se do soutěže dostat, ale stálo to za to. Dnes díky tomu sklízíme zasloužený úspěch v podobě postupu do nejvyšší soutěže.

Chtěli jste před sezonou postoupit?

Za cíl jsme si postup nedávali. Chtěli jsme hrát vršek tabulky, ale na začátku jsme zkusili udělat jednu manažersky-organizační změnu, která se nám povedla a byla také jeden z faktorů pro postup.

V minulosti několik vítězů 2. ligy postup mezi elitu odmítla. Vy do 1. ligy půjdete?

S předsedou klubu Michalem Novým jsme se domluvili, že uděláme vše pro to, aby se u nás první liga hrála. Vždyť by to byla v Chomutově jediná nejvyšší mužská soutěž.

Takže by 1. futsalová liga měla pro město velký význam…

Věřím, že i pro město Chomutov to bude mít přínos, vždyť futsal tu má dlouholetou tradici a stále je tu masově rozšířen. Navíc hala je jedna z nejhezčích v republice, takže by byl hřích 1. ligu nehrát a odmítnout ji. Cítím, že zájem lidí o futsal je, protože když byl postup na spadnutí, tak se mě lidi ve městě ptali, jestli budeme nejvyšší soutěž hrát. Zastavovalo mě jich opravdu hodně. Myslím si proto, že o fanoušky nouzi mít nebudeme.

Zvládnete to tedy finančně? Protože elitní soutěž určitě bude dražší než tato…

První liga je určitě finančně náročnější, než je liga druhá. Nicméně jak jsme psal výše, jsme rodinný klub a většina lidí je v klubu proto, že ho miluje a ne proto, že by v něm viděla zdroj příjmů. Proto si myslím, že se nám podaří naplnit rozpočet a 1. ligu v Chomutově budeme hrát.

Jaké postavení vůbec futsal ve městě má v konkurenci hokeje, basketbalu, florbalu, fotbalu?

Samozřejmě, že fotbal, hokej, basket a florbal mají ve městě masovější základnu, než má futsal. Ale snažíme se o to, aby už i ti nejmenší do futsalu nakoukli. Už loni jsme hráli s kategorii U13 a U15 soutěže, letos jsme s kategorii U15 postoupili na MČR, které bude v červnu. Takže futsal má ve městě svoje pevné místo. Je tu několik neregistrovaných lig. My jsme chtěli všem dokázat, že v Chomutově jsou futsalisti, kteří se můžou srovnávat s těmi nejlepšími v republice. To se nám, myslím, postupem mezi českou futsalovou elitu povedlo.

Bude stávající kádr na ligu mít? Nebo ho budete muset doplnit? Což by mohlo znamenat, že si ligu nezahrají ti, kteří si ji vybojovali.

Drobné doplnění připravujeme. Uvidíme, zda se něco dotáhne do úspěšného konce…V každém případě ale chceme, a na tom jsme se shodli už na začátku, že ti hráči, kteří si ligu vykopali, by měli dostat šanci si jí zahrát. A bude jen na nich, jak přistoupí k tréninku a přípravě na ligu.

V minulosti byly v Chomutově problémy s halou. V tomto směru je vše v pořádku?

Myslím, že problémy s místem v hale jsou dnes všude, ale město se nám snažilo vždy vyjít vstříc. Myslím si, že tomu nebude jinak i teď, vždyť naše hala se zařadí mezi ty lepší v lize. Byla by škoda soutěž hrát někde jinde.

Jakou máte fanouškovskou základnu? Chodily pěkné návštěvy?

Myslím, že fanouškovskou základnu širokou máme. Byly i zápasy, kdy se v hale objevilo až 400 fanoušků. Na novou sezónu pro diváky připravujeme i pár novinek, takže si myslím, že by jsme se mohli dostat na čísla kolem 500 až 600 lidí.

Jak vy osobně jste u týmu dlouho jako kouč, jaký je váš klubový příběh?

Já jsem v klubu de facto asi bez půl roku od založení. Šel jsem pomoct klubu do brány, nakonec jsem v klubu chytal až do postupu do 2. ligy. A ještě pak dvě sezony ve druhé lize. Zároveň jsem pomáhal organizačně, zajišťoval dopravu, mám na starosti rozpočet, takže těch funkcí mam v klubu více. Když jsem skončil s aktivní kariérou, udělal jsem si futsalovou trenérskou licenci a pokračoval na lavičce.

Jaká je vaše spolupráce s předsedou?

S předsedou klubu Michalem Novým se skvěle doplňujeme, na zásadních věcech se vždy shodneme. On má na starosti přestupy hráčů, organizaci ohledně zápasů, domlouvá přestupy, plní zároveň funkci takového sportovního manažera. Musím říct, že tomu obětuje opravdu hodně času…

Je pro vás tedy výhra ve 2. lize jakousi satisfakcí za ta léta práce pro klub?

Je pravda, že v druhé lize jsme byli už dlouho. Diskutovali jsme o tom dost často a tento postup je pro nás odměnou za dlouholetou práci. Obětovali jsme tomu za těch deset let opravdu hodně a dnes mohu říct, že to mělo smysl.

Velkou událostí pro region bude derby s Perštejnem. Jste spíš partneři, nebo rivalové?

Derby s Perštejnem bude určitě velkou událostí. Jsme dva rozdílné kluby, protože my máme kádr až na výjimky z odchovanců, Perštejn to má obráceně. Ale pořád Perštejn vnímám spíš jako partnera; vždy jsme si dokázali vyjít vstříc. Vždyť za Perštejn hraje a nebo hrálo plno našich hráčů, naproti tomu Perštejn nemá problém vyjít vstříc hráčům, kteří chtějí jít k nám. Společně organizujeme i domácí zápasy juniorů, takže Perštejn je na palubovce pro nás rival, ale jinak partner. (úsměv)