Kouč Hanaček Martin Hloch přijal trenérskou výzvu a v případě triumfu jeho svěřenkyň se Adéla Borovcová, jedna z nich, pustí do obarvování jeho vlasů a vousů. Pochopitelně by na ně byly naneseny klubové barvy Olomouce, tedy modrá a oranžová.

Pojďme se podívat na zajímavé hráčky jednotlivých klubů, které v teplické Sportaréně budou startovat. Začněme u Brňanek. V minulé extraligové sezoně skončily stříbrné a i nyní se v tabulce drží vysoko; aktuálně jsou čtvrté. Disponují výbornou nahrávačkou z Kuby, jejíž jméno si napoprvé nezapamatujete: Gretell Elena Moreno Borrerová. Mladá slovenská reprezentantka Tereza Hrušecká je nejvyšší hráčkou teplického Final Four – měří 198 centimetrů! Bez zajímavosti není ani to, že hned čtveřice hráček - Ela Koulisiani, Denisa Pavlíková Denisa, Daniela Digrinová a Magdaléna Bukovská - už nakoukla do reprezentace.

Soupeřkami Brňanek budou ve středu odpoledne hráčky Olomouce. Vysokoškolačky mají v týmu mix několika národností: Viktoriia Mostsitska (Ukrajina), Milana Rajličová (Srbsko), Ana Flavia da Mata Galvaová (Brazílie), Lucia Herdová, Zuzana Šepeĺová a Katarina Kormendyová (Slovensko; všechny tři patří do širšího kádru reprezentace). Nejvíce sledovaná ale je a i bude Chorvatka Barbara Dapičová Proč? Na sociální síti Instagram její osobní i fanouškovský profil sleduje dohromady milión lidí!

Barbara Dapičová je nadstandardní univerzálka, zkušenosti má z italské druhé nejvyšší soutěže. Je vysoká 193 centimetrů a zároveň je světovou hvězdou sociálních sítí. Chorvatská univerzálka se klidně může dát na dráhu slavné influencerky, rozhodně by ji to uživilo. Jako hvězda Instagramu se ale prý necítí. „Ne, to ani ne. Ani se na to moc nedívám. Jestli to pomůže přivést nové fanoušky, je to vždycky fajn. Ale jsem pouze součást týmu,“ prozradila Deníku.

Jediný českým klubem je v Teplicích PVK Olymp Praha. A je opravdu ryze českým, zahraniční hráčku v kádru Pražanek nenajdete. Hraje v něm ale sesterské duo Nicol (nahrávačka) a Natalie (smečařka) Šmídovy. Pavlína Šimáňová a Veronika Dostálová reprezentovaly loni v září Českou republiku na MS v Nizozemsku, šikovná je i 18letá Monika Brancuská.

Posledním týmem do volejbalového čtyřlístku je TJ Ostrava. Slezanky se na rozdíl od Olympu můžou pochlubit třemi cizinkami – hrají za ně Margarita Buviničová (Chorvatsko), Marta Dabrowska (Polsko) a slovenská reprezentantka Skarleta Jančová (Slovensko). A pozor! Eliška Vytisková je dcera hokejového beka Jana Vytiska, tatínkem Nely Jasečkové je taktéž obránce - Stanislav Jasečko, který má několik reprezentačních startů za Slovensko.

Program Final Four Chance Českého poháru žen v Teplicích:

středa 15. února - semifinále

16:00 PVK Olymp Praha – TJ Ostrava

19:00 VK UP Olomouc – VK Královo Pole

čtvrtek 16. února

15:00 utkání o 3. místo

18:00 finále