Stáj se podle něj soustředí na jiné projekty. Koloc myslí na vytrvalostní závody s výhledem startu v 24 hodin Le Mans a na dálkové soutěže včetně Rallye Dakar.

„Proto budeme zeštíhlovat závodní program, abychom se mohli lépe připravit na tyto výzvy,“ prozradil.

VIDEO: Zase pódium. Lacko vybojoval v Mostě druhé místo, sahal i po vítězství

Právě Koloc byl v roce 1993 prvním jezdcem týmu. O dva roky později získal premiérový titul, na který navázal v roce 1996. O další triumfy se zasloužili Němec Gerd Körber (2002 a 2003), Švýcar Markus Bösiger (2007), David Vršecký (2008 a 2009) a naposledy před pěti lety Adam Lacko.

Buggyra pětkrát ovládla hodnocení týmů. V jednotlivých startech si její jezdci připsali 326 výher.

Objeví se Lacko za rok v Mostě?

Lacko letos skončil v ME celkově čtvrtý. V posledním podniku šampionátu, který se jel o víkendu ve španělské Jaramě, vystoupil rodák z Čeladné dvakrát na pódium. Jak to bude s jeho další kariérou, není zatím jasné.

Není však vyloučeno, že by se v tradičním dílu ME v Mostě mohl příští rok znovu objevit.

KVÍZ: Nadupaná monstra, ohlušující rachot a adrenalin. Co víte o ME trucků?

„Jde nám primárně o to, aby byl na startu český jezdec a diváci měli komu fandit,“ řekl Deníku PR Manager Autodromu Most Radek Laube. „Adam Lacko by mohl nastoupit v barvách zahraničního týmu. Bude to na něm, jestli bude chtít. Pokud by se s někým dohodl, rádi ho v tom podpoříme. Mohl by se nastoupit třeba jen v rámci jednoho víkendu na Czech Truck Prix. Tuhle variantu považuji za docela reálnou,“ dodal Laube.