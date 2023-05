Pětileté čekání je u konce. Patrik Kincl porazil v odvetě Karlose Vémolu a uhájil mistrovský pás střední váhy v MMA organizaci Oktagon. Řada fanoušků si po duelu elitních českých zápasníků utahovala z Vémoly, jeho dlouholetý rival Kincl se ho ale překvapivě zastal.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Když skončil dlouho očekáváný zápas v MMA organizaci Oktagon o titul střední váhy mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou, velká část vyprodané O2 Arény nespokojeně pískala. Důvod? Hlavní zápas karty turnaje Oktagon 43 byl svázaný taktikou, Vémola drtivou část zápasu tlačil svého rivala na pletivo, duel byl tak z fanouškovského pohledu velmi neatraktivní.

„Po tom všem, co kolem toho bylo, si lidi i já zasloužili lepší zápas. Rozhodčí to mohl vést daleko lépe. Z mého pohledu to byla nuda, já se tam nudil. Koukal jsem na rozhodčího, koukal jsem do lidí. Jsem z toho spíš trošku otrávený. Jasně, pocit vítězství, to, že mám pás, že jsem ho porazil, že jsem ho zbil, že vypadal hrozně, to mě samozřejmě uspokojuje. Chtěl bych ale cítit, že to byla fakt dřina, nebo že jsem tam něco trefil,“ řekl Kincl k utkání.

Byl to právě rodák z Hradce Králové, který nakonec jasně vyhrál na body a dočkal se tak po porážce s Vémolou před pěti lety velkého zadostiučinění. Kincl Vémolu takticky přechytračil, k tomu přidal pár nepříjemných loktů a přesných úderů do obličeje, po kterých Vémola sotva viděl.

Kincl se zastal svého rivala

A právě oči Vémoly se staly po zápase hlavním terčem zábavy fanoušků, kteří s bývalým zápasníkem v elitní organizaci UFC nesympatizují. I přesto, že rodák z Olomouce nepodal po zápase Kinclovi ruku a z klece utekl velmi záhy, se ho jeho rival proti škodolibým příznivcům zastal.

„Tohle mě štve. Když jsem odcházel z haly, zastavil mě tam jeden ze securitky, jestli bych mu podepsal tričko a říkal, že viděl rozbitýho Karla a vysmál se mu. To je tak nízký. Ten spor byl mezi náma. Chápu, že si to Karlos udělal dost sám, ale někomu se vysmívat, že je zbitej jak pes, to mě štve. A celou tu dobu, co je tento zápas ve hře, mi tohle vadí,“ vyjádřil se Kincl.

Bezprostředně po zápase se také nechal obhájce mistrovského pásu slyšet, že chce v příštím zápase bojovat s Attilou Véghem, který Vémolu před třemi roky tvrdě ukončil v prvním kole. Háčkem celého zápasu je ale fakt, že právě s Vémolou si Végh předběžně plácl na odvetu, která by se měla také uskutečnit.

Zdroj: Youtube

Karlos Vémola ale před zápasem s Kinclem oznámil, že pokud prohraje, zničí se mu všechny plány včetně předběžně domluvené odvety se slovenským zápasníkem. Jedno je aktuálně jisté - scénu českého i slovenského MMA je díky těmto rivalitám velmi zajímavé sledovat.