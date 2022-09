Tomáš Satoranský se připojil k týmu a bude figurovat na soupisce dvanácti hráčů, kteří mohou zasáhnout do mistrovství Evropy. Ta otázka pálila český sportovní národ poslední dva týdny. Tomáš Satoranský odkulhal z přípravného utkání proti Německu. Od té doby intenzivně rehabilitoval a nevzdával se naděje, že se dokáže dostat do takového stavu, aby mohl být napsán na eurobasketovou soupisku.

Pozitivní vývoj je také u dalších marodů, kteří buď nemohli hrát nebo byli ve svém počínání značně omezeni. Na papíře tak mají Češi hodně silnou sestavu. „S vybranou dvanáctkou spokojen jsem, méně už však s přípravou, kde nám v utkáních chyběla řada hráčů. Nakonec je ale máme zpět,” poukázal trenér Ronen Ginzburg na absence v průběhu přípravy. Prakticky o všechny srpnové zápasy přišel Vít Krejčí, s virózou bojoval Jaromír Bohačík a svým si prošli také Sehnal, Kříž nebo Peterka. „Má to vzrůstající tendenci a situace se lepší každým dnem, když dám optimistický náhled. Velká většina zranění a nemocí se naštěstí podařila vyřešit,“ potvrdil týmový lékař Pavel Říman.

I přes rizika to Satoranský zkusí

Nejvíc fanoušci sledovali situaci kolem Satoranského, který je výrazně podepsán pod úspěchy z let minulých. Dobrá zpráva je, že figuruje na soupisce, je zde však jedno ale… „Nevím ještě, zda bude připraven do všech utkání. Víc uvidíme na dnešním večerním tréninku, jak se bude cítit, a jestli bude moct hrát už v pátek. V každém případě si musíme vážit veškerého úsilí, které dal do toho, aby se mohl zapojit zpátky do týmu,” ocenil Ginzburg.

Aktuální dění kolem hvězdy týmu potvrdil i Říman: „Jeho stav se lepší, byť doba na rekonvalescenci byla velmi krátká. Tomáš se nakonec po zvážení všech okolností a rizik rozhodl to zkusit a všichni budeme doufat, že to jeho kotník vydrží. Jeho situace se bude řešit zápas od zápasu, určitě nebude na stu procent a i minutáž nebude moct být taková, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný se zapojit do hry, otázkou je, zda při všech zápasech.”

Je zřejmé, že všichni chtějí Satoranského vidět dirigovat hru českého národního týmu přímo na palubovce. Jak ale poukazuje trenér Ginzburg, jeho role v současném celku je ještě o něco širší: „To rozhodně je zásadní. Jeho vliv na tým je na hřišti i mimo velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce.”

Do nominace se nakonec nevešli Palyza, Půlpán a Vyoral, který se od týmu odpojil už po víkendovém utkání s Maďarskem v Chomutově. Všichni odvedli v létě obrovský kus práce. „Zejména pokud jde o Lukáše Palyzu, šlo o těžké rozhodnutí. Je to hráč, který s námi je už skoro deset let a je pro nás cenný, takže jeho vyřazení bylo jedním z nejtěžších za mého působení u národního týmu. Lukáš ale určitě stále patří do našeho týmu,” říká Ginzburg. První zápas na EuroBasketu odehrají Češi už zítra od 17:30, kdy vyzvou Polsko.