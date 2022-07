Své tvrzení umí Kovařík doložit i fakty. Golfové vybavení od devadesátých let, kdy byl v Čechách golf v plenkách opravdu drahý, výrazně zlevnilo. „Začátečnický set holí, který obsahuje vše, co hráč pro začátek potřebuje, tedy nějakých 10-11 holí a bag, což je golfová taška, ve které se hole nosí, dnes bez problémů seženete do 10 tisíc korun, případně se dá ještě ušetřit pořízením použitého vybavení. Členství v golfovém klubu obsahující i vstup na hřiště a golfového tréninky už jsou cenově různé, to podle dané lokality a hřiště.“