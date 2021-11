Pokud vás zajímá, jak se vyrábí středověké poháry, renesanční číše, vikingské sklo nebo gotické poháry, pak jste ve Svojkově na správném místě. Jiří Haidl a jeho syn Jakub Haidl je tu vytváří na základě podkladů získaných z archeologických výzkumů, z muzejních sbírek nebo dalších historických pramenů.

„Už ve sklářské škole si při zdobení obyčejných pohárů hutními nálepy člověk připadal jako když obléká princezničku nebo jako když připravuje hostinu pro krále“, vzpomíná Jiří Haidl, „prostě se vám pod rukama rodí nevšední, třpytivě krásná věc, a to mě na tom sklářském řemesle dodnes baví asi nejvíc.“

Po škole pracoval Jiří Haidl v několika firmách a od foukače skla se přes sklářského mistra dostal až do kanceláře. To ho příliš nenaplňovalo. Když se po sametové revoluci naskytla příležitost podnikat v oboru, znamenalo to pro něj možnost vrátit se k řemeslu a znovu zažívat ten krásný pocit tvořit něco, čím se všední okamžiky dokážou proměnit v cosi slavnostního.

„V té době jsem doprovázel kamaráda na pracovní cestě do Švédska. Když se mě zeptal, co dělám, odpověděl jsem, že umím foukat sklo. S nadšením řekl, že když si udělám sklářskou pec, koupí ode mě všechno, co vyrobím,“ vypráví Jiří Haidl a pokračuje, „byla to samozřejmě lákavá a neuvěřitelná nabídka, a když jsem se s tím svěřil známému, nabídl prostory, kde jsem nakonec postavil své první sklářské studio a mohl se zase vrátit k tvůrčí práci, po které se mi stýskalo.“

Ve Švédsku byl Jiří Haidl znovu v roce 1996 a to už s kolegou vyfukovali první pohárky z lesního skla. Podnikatelský záměr byl jasný, v domácích podmínkách budou vyrábět přesné kopie číší a pohárů středověkých skel pro švédského zákazníka. Postupem času se zdokonalovali a přiměřeně tomu se rozšiřoval i sortiment sklárny. Dnes mají kromě historických číší v nabídce i novodobé tvary a vzory.

Nová generace

Jak šel čas, kolega odešel do zaslouženého důchodu a na jeho místo nastoupil syn Jakub, který mezitím vystudoval sklářskou školu. Zároveň s tím dozrál čas k rozhodnutí vybudovat novou a větší sklárnu. Ta dnes stojí na místě s krásným výhledem do okolní krajiny v obci Svojkov, kde otec se synem společně bydlí a spokojeně tvoří. I když je dům se sklárnou nový, působí jako by tu stál mnoho let. Kolem něj Haidlovi postupně vytvořili úžasnou zahradu s rybníkem, ve které najdete pyramidu se skleněným vrcholem nebo strom se skleněnými lístky. Na každém kroku je tady prostě cítit tvůrčího ducha.

Prohlédnout i zakoupit výrobky Jiřího a Jakuba Haidla můžete přímo ve sklárně nebo prostřednictvím internetu na adrese haidl-syn.cz. Číše a poháry ze Svojkova najdete v Německu, Dánsku, Polsku, ve Francii, v Belgií, Itálii a Švédsku. Největší vliv je ale samozřejmě cítit od stálého obchodního partnera ze Švédska, který nejčastěji objednává skleněné výtvory z období vikingů a nabízí je k prodeji prostřednictvím několika evropských muzeí. „Výrobky do Švédska dodáváme už šestadvacátým rokem, když to tu uvádím, připadá mi to až neuvěřitelné,“ dodává sklářský mistr na závěr.

Produkty Jiřího a Jakuba Haidla získaly již několik ocenění včetně označení Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. V loňském roce byl Jiřímu Haidlovi předán titul Živnostník Libereckého kraje roku 2020. Letos se pohár ze svojkovské sklárny umístil na třetím místě v kategorii řemesla v soutěži Regionální českolipský výrobek roku