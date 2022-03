Nápad ostravské firmy mění svět rehabilitací. Přesouvají se do virtuální reality

Zuzana Čtvrtlíková

Pouze běžně dostupné brýle a počítač nebo tablet jsou dnes potřebné k tomu, abychom se přenesli do virtuální reality. Jejím úkolem je vytvořit iluzi požadovaného prostředí a vtáhnout nás do něj tak, abychom s ním splynuli a dokázali reagovat na podněty tak, jako by byly skutečné.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Díky VIRTUAL REAL LIFE (VR Life) slouží virtuální technologie jako pomocník v rehabilitacích. | Foto: Se svolením Jany Trdé