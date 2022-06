Bez chemie. Žena z Českých Budějovic prodává zmrzlinu v pojizdném Sweet Biku

„Podstatné pro naši výrobu je to, že si veškerou produkci včetně zmrzlin z čerstvých surovin vyrábíme sami. Naším asi nejslavnějším produktem je Dlaskův větrník, s nímž jsme získali několik cen, a zároveň jde o certifikovaný výrobek Českého Švýcarska. Kromě větrníků se k nám zákazníci vracejí na vyhlášenou zmrzlinu, která samozřejmě není z prášku rozmíchaného ve vodě jako jinde, ale z mléka, šlehačky, vanilkových lusků, belgické čokolády či z čerstvého ovoce, jako jsou jahody, broskve či meruňky,“ vysvětluje cukrář.

K řemeslu se dostal oklikou

Jako absolvent hotelové školy jeden čas pracoval v rámci praxe v Mexiku v italské restauraci s cukrárnou. „Tehdy jsem zjistil, že by mě cukrařina bavila. I když jsem poté dohlížel na ekonomiku v pražském Hiltonu, poznal jsem, že to není to pravé, stejně jako rýsující se kariéra v tehdy nejluxusnějším hotelu v zemi Four Seasons. A tak jsme po privatizaci bloku domů ve Varnsdorfu využili možnosti a dům koupili. Sestra mi tehdy řekla, že tady ve sklepě by byla hezká cukrárna, a bylo rozhodnuto. Nejdříve jsme tedy museli odvozit tři nákladní avie odpadků a od roku 2003 tu máme cukrárnu,“ vzpomíná František Dlask.

Ke sladkému oboru se přitom dostal kuriózně. I když měl základy ze studia hotelovky, kvůli cukrařině si koupil knihy z Amazonu a sám se vzdělával. „Nejdříve jsme si vyráběli dvacet procent veškeré produkce, dnes se poměr obrátil. A zatímco před časem jsme nabízeli jen šest druhů zmrzlin, dnes už je to díky nově pořízenému pultu deset. Nyní můžu i experimentovat s chutěmi, jako jsou nudle s mákem, gorgonzolová, zemlbábová či mrkvová zmrzlina. Lidi rádi zkoušejí a hned se chytla třeba gorgonzola či nudle s mákem,“ usmívá se cukrář.

Zájemci o tvrdou dřinu nejsou

Asi nejoblíbenější činností Františka Dlaska je výroba zmrzliny, což je prý alchymie. „Jinak ve firmě jsme s manželkou a jednu paní máme zaměstnanou ve výrobě, vše ostatní řešíme brigádníky. Práce je to náročná, a proto jich máme radši víc, aby se vystřídali a nepřestalo je to bavit.“ Zájemci, které zkoušeli jako obsluhu nastálo, odcházeli po roce či dvou vyhořelí. Spousta mladých lidí si myslí, jak je skvělé mít kavárnu, ale je rozdíl v ní sedět u kafíčka, nebo tam pracovat.

„Třeba mladí absolventi hotelové školy, která sídlí přímo ve Varnsdorfu, jsou pro nás nevyužitelní,“ dodává na závěr severočeský cukrář.