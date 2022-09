Charles a Camilla

Ihned po skonu Alžběty II. převzal pozici monarchy jako její nejstarší dítě princ Charles. Nejdéle sloužící dědic v britské historii se tak nakonec dočkal a získal titul krále. Jeho manželka Camilla, která byla dosud známá jako vévodkyně z Cornwallu, se stala královnou chotí. Camilla získala tento titul díky skutečnosti, že k tomu dala královna začátkem letošního roku souhlas.

Zajímavostí je, že bezprostředně po nástupu nového krále na trůn se vyrojily otázky, jak v češtině nového krále označovat. Je správně Charles III. nebo Karel III.? Zatímco je zažité, že čeština jména panovníků v případech, kdy je to možné, překládá, většina lidí ho zná pod zažitým jménem Charles.

Oficiální fotografie britské královské rodiny z roku 2019 z křtin prince Archieho se svými rodiči princem Harrym a vévodkyní ze Sussexu Meghan. Vlevo je Camilla, vévodkyně z Cornwallu, za ní stojí princ Charles a další členové rodiny.Zdroj: Profimedia

William a Kate

Nástup nového krále pochopitelně zamíchá i linií nástupnictví. Zřejmým dědicem trůnu je nyní nejstarší Charlesův syn William. Ačkoli se může zdát logické, že William tímto přebírá titul prince z Walesu, který jeho otec získal už ve svých deseti letech, není tomu tak. Tento titul není předáván automaticky. Bylo tak na Charlesovi, zda ze svého nejstaršího syna prince z Walesu učiní. To při dnešním prvním projevu jakožto nový král skutečně potvrdil. Dá se tak předpokládat, že nový princ z Walesu bude jmenován už brzy.

Již nyní William převzal titul svého otce vévoda z Cornwallu. Spolu s titulem, který získal po svatbě s Kate Midlettonovou v roce 2011, tak bude nyní držitelem titulu vévoda z Cornwallu a Cambridge. To znamená, že zřejmě zdědí panství Cornwall rozkládající se na ploše 150 tisíc akrů a příjem odhadovaný na 20 milionů liber ročně.

Vévodkyní z Cornwallu a Cambridge se společně se svým mužem stává i Williamova manželka Kate. V případě, že se její manžel stane princem z Walesu, Kate bude automaticky přidělen titul princezna z Walesu.

Za zmínku rozhodně stojí, že se jedná o titul, který naposledy používala Williamova matka Diana, když byla vdaná za Charlese. Technicky vzato byla princeznou z Walesu i Camilla, ta však titul – právě kvůli propojenosti s Dianou – nikdy nepoužívala.

George, Charlotte a Louis

S úmrtím královny Alžběty se pochopitelně mění i tituly dětí Williama a Kate, které byly dosud známé jako princ George, princezna Charlotte a princ Louis. Nyní se sourozenci, kteří patří k nejostřeji sledovaným dětem světa, mohou pochlubit tituly princ George z Cornwallu a Cambridge, princezna Charlotte z Cornwallu a Cambridge a princ Louis z Cornwallu a Cambridge.

Jak uvádí britský Daily Mail, v budoucnosti, až princ William usedne na trůn, se z prince George stane v pořadí už 28. princ z Walesu. Mezitím se Charlotte stane princeznou Royal (v češtině se používá též královská princezna).

Princezna Charlotte a princ GeorgeZdroj: ČTK/AP/Steve Parsons

Archie a Lilibet

Trochu složitější je situace u dětí Harryho (bratr prince Williama), které má se svou manželkou Meghan. Syn vévody a vévodkyně ze Sussexu Archie Mountbatten-Windsor je nyní technicky princ, a to podle pravidel, které v roce 1917 ustanovil král Jiří V. Archie je tak vlastně prvním princem ze Sussexu v historii.

Když se Archie narodil, byl v linii nástupnictví příliš daleko, aby mohl titul princ používat. Nyní je však situace jiná. Jako syn panovníkova syna má Archie plné právo být princem.

První snímky dítěte prince Harryho a jeho ženy MeghanZdroj: ČTK/PA/Dominic Lipinski

Meghan Markle a princ Harry si loni v pořadu Interview s Oprah postěžovali na to, že královna jejich synovi neudělila titul prince. Uvedli, že tato hodnost by Archiemu zajistila dostatečnou ochranu. Monarchie jim sice nabídla titul jiný – hrabě z Dumbartonu – rodiče to však drsně odmítli.

Důvodem bylo to, že nestáli o titul, který by mohl působit urážlivě. Dumbarton je sice město ve Skotsku a jeho samotný název neznačí nic hanlivého, ale obsahuje slovo „dumb“ (angl. hloupý).

V loňském roce padl návrh, aby Charles ve chvíli, kdy se stane králem, zabránil Archiemu stát se princem. Důvodem je snaha omezit počet klíčových královských rodin. Pokud se tak ovšem oficiálně nestane, zůstává Archie princem; a to dokonce bez ohledu na to, zda se jeho rodiče rozhodnou tento titul používat nebo ne.

Ve stejné situaci je nyní i Archieho mladší sestra Lilibet. Také ona je nyní její výsostí princeznou Lili ze Sussexu. A také jí by mohl tohoto titulu zbavit jen její dědeček Charles.

DALŠÍ ČLENOVÉ KRÁLOVSKÉ RODINY



Dalšími členy královské rodiny, kterým se pravděpodobně změní titul, jsou Alžbětin syn Edward a jeho manželka Sophie. Princ Edward byl až dosud hrabětem z Wessexu, po smrti své matky by se však mohl stát vévodou z Edinburghu. Stejný titul by pak náležel i jeho ženě.



Co se týče dalších dětí královny Alžběty a prince Philipa, kterými jsou princezna Anna (známá též jako princezna Royal) a princ Andrew (vévoda z Yorku), zůstávají jejich dosavadní tituly beze změny.