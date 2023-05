Jako komik si Miloš Knor umí udělat legraci téměř ze všeho, včetně vlastní manželky. Doma mu to prochází a následně i vynáší. Své humorné glosy totiž oblíbený bavič vydal knižně. Jak prozradil v časopisu Story, je přesvědčen o tom, že by titul K(n)oření života měly hradit zdravotní pojišťovny.

Bavič Miloš Knor | Foto: se souhlasem Miloše Knora

Každý den může být plný smíchu, píše se na obalu vaší nové knihy. U vás to platí stoprocentně?

Ne, stoprocentně ne! Ale každý den se snažím, aby bylo smíchu co nejvíce, ať mám materiál pro dobré knihy. Někdy jsem však i zádumčivý.

Kniha K(n)oření života je trochu rodinný podnik, vy jste autorem textu a vaše manželka má na svědomí obrazovou část. Měla v ilustracích volnou ruku?

Tak to víte, co je doma se počítá. (smích) Manželka je umělecká truhlářka, a proto se toho úkolu již podruhé statečně zhostila. Já chtěl co nejjednodušší obrázky, aby se hodily k obsahu.

Komik Lukáš Pavlásek: Jen se vypindávat ze své blbé nálady? To není k ničemu

Podle jakého klíče jste vybírali, k jaké glose bude obrázek, k jaké naopak ne?

Manželka měla naprosto volnou ruku, a jestli to dělala podle nějakého klíče, tak snad jedině podle třináctky. To je její oblíbený klíč.

Jak moc je vaše choť ráda, že se tu a tam ve vašich glosách objevuje?

V manželství jsem tak šťastný, že si opravdu nemůžu stěžovat. Mám to zakázané. Ale tu a tam nějakou tu glosu využiju, abych manželku popíchnul. Když mi třeba něco málo (a stává se to opravdu jen výjimečně) vadí, napíšu o tom glosu, přečtu ji manželce a podle jejího výrazu poznám, jestli mi to vadí dál, nebo už ne.

Platí u vás, že se jako partneři nakonec všemu zasmějete? Končí i případné hádky zábavně?

Já si myslím, že ve vztahu je pro muže důležité, aby se nebál přijít do manželské diskuse se svým jasně vyhraněným názorem a nakonec odešel s tím manželčiným. My se navíc s manželkou skoro nehádáme. Jak už jsem psal, nemůžu si stěžovat.

Zprávy na Nově vs. Máte slovo - Miloš Knor:

Zdroj: Youtube

Patříte k těm, kdo si umějí udělat legraci úplně ze všeho?

Jako komik jsem opravdový profesionál a dokážu si dělat legraci z hodně věcí, ale někdy to bývá opravdu těžké. Nejzvláštnější, co jsem kdy dělal, bylo moderování kamarádova pohřbu, kde tekly lidem slzy smutkem a smíchy zároveň. To pro mě bylo plné silných pocitů. Dlouho jsem nic podobného nezažil.

Publikum bavíte svými stand-upy. Máte potřebu bavit i mimo jeviště? Tedy třeba kamarády u piva, případně manželku doma…

Být komikem je moje povolání, nikoli koníček. Rád se pobavím s přáteli, s rodinou, s cizím chlapem na ulici, ale nesmí to být nucené. Jestli něco nemám rád, tak když sedíte u stolu a někdo začne vyřvávat: „Řekni vtip! Pobav nás!“ Když sedím já u stolu třeba se zubařem, taky nechci, aby mi převrtal osmičky.

Ale můžu se pochlubit pouličním zářezem, jak říkáme my mladý. Šel jsem po ulici a zastavil mě pán, jestli bych mu nedal pětaosmdesát korun na hodinky. Slušně jsem se omluvil, že ty peníze potřebuju na vodku a kokain, a kolem procházející pán se smál, až mu bylo do krku vidět. Málem jsem těch pětaosmdesát korun dostal já od něj.

Deník s nadhledem: Co dělají stand-up komici, když se lidé v sále nesmějí

Vaše kniha se jmenuje K(n)oření života. Co je kořením vašeho života?

Mě nabíjí spousta věcí, mám rád sport, jak aktivně, tak pasivně. Také mám rád svou práci, diváci jsou můj velký dobíječ. Vidět vyprodaný sál a lidi samý smích, to je pro mě opravdu velká životní satisfakce. A samozřejmě v neposlední řadě je to moje rodina. Manželka mi dokáže okořenit den tak, že by ani deset knih nestačilo.

Jedna z glos ve vaší knize se jmenuje Titulky 2022. Jaký nejbizarnější titulek jste si o sobě přečetl?

O mně vychází jen seriózní články, se seriózními titulky. Jako je tento.

Mě pobavil jeden z posledních titulků. Prý jste utajil čtvrté dítě, ačkoli jste dědečkem. Jak se dědečkovi daří tajit dítě? Prozraďte taktiku.

Když jsem manželku vyzvedával z porodnice, měli jsme ninja obleky a přestrojení. Pak jsme dělali, že je to dítě cizí. (smích) Dítě jsem samozřejmě nijak netajil, jsem hrdý na všechny své čtyři potomky a mám je rád.

A pro změnu, která titulní strana nikdy nevyšla, a vám by se přitom líbila?

Všichni politici jsou poctiví a pravdomluvní.

Co třeba titulka Miloš Knor se stal prezidentem?

To by potěšilo spíš čtenáře.

Vy jste ale českým prezidentem být chtěl. Kampaň vás stála dost energie i úsilí. Přinesla vám ta etapa do života něco zásadního?

Každé úsilí vás něčím obohatí. I kandidatura na prezidenta. To už vám v životopise nikdo neodpáře.

Komik Pavel Tomeš: V Čechách stačí říct, že jsem z Brna, a lidé se hned smějí

V knize o kandidatuře nic není. Není to škoda? Nechystáte třeba veselé historky kandidáta?

Ani ne, ona politika totiž není moc veselá.

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, říká se. Někteří neúspěšní prezidentští kandidáti se však o úřad neucházeli jen jednou… Nepřijde váš čas znovu?

Nikdy neříkej nikdy.

Miloš Knor, empatický kandidát v kontroverzní propagaci jeho presidentské kandidatury:

Zdroj: Youtube

Jaro je v plném proudu. Jste vystudovaný zemědělec, ožíváte v tomhle čase?

Já na jaře ožívám hodně. Jsem astmatik a alergik, což se projevuje sennou rýmou a drobnými záchvaty. Zemědělství je u nás však doménou manželky, takže v tomto čase už je každý parapet osázen neuvěřitelným množstvím sazenic rajčat, paprik, cuket, lilků, ředkviček, salátů, hrachu… no už teď se nemůžu dočkat, stejně tak, jako si nemůžu stěžovat.