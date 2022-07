Jak moc vás Elvis Presley ve vaší kariéře ovlivnil? Byl to můj velký vzor. Odmala jsem měl rád jeho písničky, a dokonce jsem jich hned několik zařadil i do svého repertoáru. Až poté jsem pochopil, proč s nimi měl takový úspěch. Jsou krásné, melodické, svěží… A dokonce i teď, kdy se 4 Tenory nahráváme druhé album, na něm máme jako překvapení písničku od Elvise. Ale neprozradím kterou. (smích)

Znáte i jeho osobní život?

Samozřejmě. Znám jeho pohnutý osud a i jej docela chápu, protože za tím vším, co ho potkalo, je obrovská kariéra, kterou si myslím nebylo lehké ustát. Vždycky jsem ho obdivoval, že přestože ho ten život tak různě profackoval, pořád neztratil lásku k hudbě. Vydržela mu až do úplného konce. Dodnes si vzpomínám, jak jsem si jednou odpoledne psal domácí úkoly a v rozhlase, který jsem měl puštěný, zazněla zpráva, že je Elvis mrtvý. Strašně jsem to tenkrát obrečel. Je to jeden z mým nejhorších zážitků.

V září vás čekají kulatiny, také to jako Elvis rozpálíte na jevišti?

Ano, své dvojnásobné třicátiny, které mám 30. září, se chystám oslavit v Lucerně, kde budu mít velký koncert se spoustou hostů.

Budete mít i soukromou oslavu s partnerem?

Určitě. Ale ta Lucerna bude taková hlavní. Budou tam i všichni kamarádi včetně třeba Heleny Vondráčkové, Moniky Absolonové, Jitky Zelenkové, Adély Gondíkové, Dana Hůlky a dalších. Myslím, že se to zvrtne v jeden velký mejdan. (smích)

Je něco, co si k těm kulatinám přejete?

Přeju si, abych se dál mohl ve zdraví věnovat své velké životní lásce, a tou je hudba. Tu když budu mít a publiku se to bude líbit, budu šťastnej.