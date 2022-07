Více než 300 let (1579–1918) byl hřebčín v Kladrubech nad Labem císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Starokladrubský kůň i v současné době plní svojí původní roli ceremoniálního koně, a to zejména na královském dvoře v Dánsku a ve Švédsku. Starokladrubští koně se skvěle hodí pro soutěžní spřežení a klasickou drezuru.

Česko ve středu pozornosti. Zamilovali si ho panovníci z celé Evropy, měli důvod

Zároveň je to zřejmě jediné plemeno koní vyšlechtěné speciálně pro ceremoniální službu na panovnickém dvoře. Dodnes si udržel barokní ráz.

Kladrubák pro Williama a Kate

Jeden ze starokladrubských běloušů – tehdy pětiletý hřebec Favory Alta XXI. - se stal před jedenácti lety oficiálním státním darem naší republiky pro britské královské novomanžele, prince Wiliama a jeho ženu Kate.

Královská svatba byla velmi sledovanou událostí po celém světě a tehdejší český ministr zemědělství Ivan Fuksa ji vzal jako příležitost k propagaci České republiky a slavného hřebčína s unikátním chovem koní a jako možnost, jak rozšířit výjimečné koně po panovnických dvorech Evropy.

Kritéria výběru koně byla jasně daná: typický starokladrubský kůň s charakterem, hřebec, jehož odchodem ale nebude ohrožen chov v Kladrubech. Tehdy pětiletý Favory Alta XXI. tyto podmínky splňoval. Na přání Williama a Kate ale zůstal ustájen v Kladrubech nad Labem, do Británie putoval jen jeho genetický materiál. V národním hřebčíně i dožil. Před třemi lety musel být uspán, protože trpěl nevyléčitelným onemocněním.

Už téměř třicet let je národní hřebčín dvorním dodavatelem kočárových starokladrubských koní do královských stájí v Kodani. Do Dánska za tu dobu putovalo 32 starokladrubských běloušů. Jejich přísný výběr je prováděn na základě pravidelných návštěv královského podkoního a jeho kolegů.

Na začátku letošního května dánská královna Margareta II. v Kodani osobně převzala starokladrubského bělouše Rudolfo Raggiera V-54, který byl v loňském roce z Národního hřebčína Kladruby nad Labem prodán do dánských královských stájí. Slavnost se konala k 50. výročí usednutí královny na trůn.

Jedinečná zbraň pro prezidenta

Světovou proslulost si získaly zbraně z České zbrojovky. Firma dnes vyváží své produkty do devadesáti zemí celého světa. Jednu z nich vlastní i bývalý americký prezident Donald Trump. Jedná se o pistoli CZ 75 Republika, vyrobenou v České zbrojovce v Uherském Brodě. Před dvěma lety ji Trumpovi daroval při návštěvě USA expremiér Andrej Babiš.

Vzácná, bohatě zdobená zbraň pochází z limitované série. Je jedním ze sta kusů, které vznikly při příležitosti 100. výročí založení Československa a jejím autorem je dvorní rytec České zbrojovky René Ondra.

Každé jedno výrobní číslo znamená rok existence naší republiky. V tomto případě jde o označení CSR - 1946, což značí také rok narození obdarovaného, tedy Donalda Trumpa.

Zbraň je uložená ve slavnostní kazetě vyrobené ze tří druhů dřeva. Uvnitř ní se nachází také fotografické vyobrazení prvního československého prezidenta T. G. Masaryka s prvorepublikovým státním znakem na ručním papíře.