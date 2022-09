„Zákaz tedy platí například pro provozovatele restaurací, penzionů či drobných provozoven,“ uvedl odborník portálu TZB-info.cz Zdeněk Lyčka.

S rychlou výměnou zastaralého kotle by podle něj navzdory odkladu navíc neměli otálet ani dosud neteční majitelé rodinných domů. „Určitě bych jim to doporučil co nejdříve, protože jejich ceny určitě porostou,“ konstatoval Lyčka.

Výrazné zdražování potvrzuje také prezident Asociace podniků topenářské techniky Vladimír Vašica. „Likvidují nás ceny energií, takže do kalkulací bohužel promítáme reálné věci, za které nyní zkrátka nakupujeme,“ řekl.

Nedávná zkušenost s ruskými manévry kolem dodávek plynu ukazuje, že je vhodné nespoléhat se na pouhý jediný zdroj vytápění. „Každému doporučuji mít jich víc. Ideální řešení teď podle mě je, pořídit si tepelné čerpadlo a kotel nebo alespoň malý lokální zdroj na biomasu,“ podotkl Lyčka. Zejména u starších domů se podle něj do budoucna z pohledu provozních nákladů nejvíce vyplatí právě biomasa. „U nových objektů, kde je malá tepelná ztráta a mají podlahové vytápění, rozhodně doporučuji tepelná čerpadla,“ prohlásil.

Beznadějně vyprodáno

Kdo dá na doporučení znalce a rychle se pro nový kotel vydá do obchodu, bude se ovšem muset obrnit trpělivostí. Nyní jsou totiž beznadějně vyprodané. Zájemci si je tak se štěstím budou od některých výrobců moci objednat alespoň na příští sezonu. Jiní ovšem mají zamluvenou celou výrobní kapacitu na příští rok.

Ještě horší to ale bude s montáží zakoupeného výrobku. Specializované firmy totiž zdaleka nestačí pokrýt zájem kupujících. „Když montujete tepelné čerpadlo, tak připojíte dvě trubky a čtyři dráty, ale odstěhovat kotel těžký 400 až 600 kilo někam do sklepa a udělat úpravy celého potrubí trvá mnohem déle,“ vysvětlil Vašica. V oboru navíc stále více chybějí pracovníci. „Ti, co to dělali, odcházejí do důchodu a noví tuhle těžkou práci dělat nechtějí,“ posteskl si šéf topenářů.

Kotle jsou nyní prakticky beznadějně vyprodané. Ilustrační fotoZdroj: shutterstock.com

Zatímco lépe situované domácnosti si podle Vašici již nový kotel obvykle pořídily dříve, těm chudším zejména v regionech s více znečištěným ovzduším měly podle záměru ministerstva životního prostředí pomoci dotací. Některé kraje ale o pomoc zaznamenaly menší zájem, než očekávaly. „Zájem v poslední výzvě takzvané kotlíkové dotace byl nižší, než se předpokládalo, i než je přidělený rozpočet,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Žadatelé o dotace měli obvykle největší zájem o tepelná čerpadla, dále o plynové kondenzační kotle a také o kotle na spalování biomasy. Z nejchudších lidí, jimž byla speciální dotace určena, si ale více než polovina z uvažovaných příjemců pomoci o výměnu kotlů nepožádala. „Jako důvod odhadujeme především odložení zákazu používání kotlů na pevná paliva třídy 1. a 2. a dále náročnost pravidel a dokládání příjmů domácností,“ řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová.

Na co lidé mohou v souvislosti s topením čerpat dotace



• na výměnu starých kotlů a kamen za ekologické vytápění 35 až 140 tisíc korun (u rodinných domů), až miliony korun (u bytových domů)

• na zateplení 30 až 650 tisíc korun (rodinné domy), desítky tisíc až milionů korun (bytové domy)

• na fotovoltaické systémy 40 až 200 tisíc korun (rodinné domy), až miliony korun (bytové domy)

• bonus za využití více opatření 10 až 185 tisíc korun (rodinné domy), až cca 150 tisíc korun



Zdroj: novazelenausporam.cz