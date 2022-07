Aktuální zjištění vycházejí z průzkumu hodnocení spánku u více než tisícovky dospělých osob v produktivním věku v USA a naznačují, že to, vedle koho spíme, může mít vliv na to, jak dobře se cítíme, když se probudíme. Tento výzkum byl nyní prezentován na výročním zasedání odborných spánkových společností (Associated Professional Sleep Societies).

Sharing a bed with a partner may help you sleep better, according to a new study from @uarizona researchers. Those who shared a bed most nights reported less severe #insomnia, less fatigue, and more time asleep than those who never share a bed. #SLEEP2022 https://t.co/5cKFi91tOT pic.twitter.com/3yAH5lrBwv