Jak dosáhnout vyššího věku s pomocí potravin? Experti na zdraví se tím zabývají už od pradávna. Až díky moderním vědeckým metodám se podařilo zjistit, jaký vliv mají jednotlivé pokrmy na naše zdraví. A s tím souvisí i ten fakt, jakým způsobem mohou zpomalit přirozený proces stárnutí organismu. Existují totiž potraviny, s jejichž pomocí jedinci umírají později.

Borůvky. Ač malé a drobné, o to více v prevenci rychlého stárnutí účinné.

Stárnutí internetová encyklopedie Wikipedia definuje jako proces, který se projevuje chátráním těla a snižováním efektivity i účinnosti fungování organismu. Dále hromaděním defektů v organismu a klesající schopností organismu je opravovat, a tedy nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Vše pak končí smrtí, pokud starý jedinec nezemře z jiného důvodu, než je stáří.

Délka života souvisí i se stravou. Vědci z oblasti medicíny již přišli na to, které potraviny mohou stárnutí zpomalit. Například Anish Desai, klinický farmakolog a nutriční lékař, pro přední britský web The Guardian přiblížil, co je vhodné proti stárnutí konzumovat.

1 - Ovoce bohaté na antioxidanty

Jahody, kiwi, citrony a pomeranče jsou plody bohaté na antioxidanty a vitamín C, které pomáhají bojovat proti volným radikálům. To jsou velmi zjednodušeně řečeno látky, které vznikají při metabolismu a mohou poškodit buňky.

Prospěšné látky v ovoci pak pomáhají také předcházet kardiovaskulárním onemocněním a podporují imunitu.

2 - Papája

Papáje je dobrým zdrojem vitamínů A a C, které zachycují volné radikály a neutralizují je dříve, než způsobí poškození. Papáje obsahuje také papain, což je výborná protizánětlivá látka. Toto ovoce je také jednou z nejlepších potravin proti stárnutí pro zdraví pokožky.

3 - Ořechy

Ořechy jako vlašské ořechy a mandle jsou bohaté na vitamín E. Pomáhají zvyšovat elasticitu pokožky a zabraňuje jejímu předčasnému stárnutí.

Vlašské ořechy pomáhají regulovat krevní tlak a snižovat hladinu cholesterolu.

Ořechy jsou i skvělým zdrojem zdraví prospěšných Omega 3 mastných kyselin.

4 - Kurkuma

Anish Desai Kurkumu nazval zlatou bylinou, jelikož má protizánětlivé účinky na klouby a příznivě ovlivňuje imunitu. „Její antibakteriální vlastnosti zabraňují vzniku pupínků a akné. Má také antidepresivní účinky a rovněž pomáhá zlepšit zdraví trávicího traktu,“ doplnil Desai.

5 - Špenát

Špenát pomáhá zlepšovat imunitu a v něm obsažené omega 3 mastné kyseliny pomáhají udržovat zdravou mysl, pozornost a bystrost u starších dospělých.

„Vitamin C obsažený i ve špenátu je nezbytný pro tvorbu kolagenu,“ zjistili vědci.

6 - Aloe vera

Aloe vera je účinná látka například při zklidnění spáleniny od slunce. Dále pomáhá při kožních onemocněních.

Představuje také účinné přírodní projímadlo, s nímž se snadněji předchází zácpě a hlavně snižuje hladinu glukózy v krvi u starších dospělých.

7 - Sezamový olej

Sezamový olej obsahuje vitamín E, který může pomoci chránit kožní buňky před poškozením způsobeným faktory životního prostředí, jako je UV záření, znečištění a toxiny. „Jeho protizánětlivé vlastnosti pomáhají snižovat otoky v kloubech,“ uvedl pro Guardian Anish Desai.

8 - Zelený čaj

Zelený čaj pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním a je účinný při snaze zabránit přibírání na váze, což se v důsledku stáří častokrát děje. Obsahuje i řadu antioxidačních látek. „Ty pomohou zůstat zdravými a mladými, jak na mysli, tak na těle,“ doplnil lékař Desai.

Po celý den dodržujte pitný režim. Zařaďte také pravidelně kvalitní sypaný zelený čaj, který urychluje spalování, vylučuje škodlivé zplodiny z těla.

Prospěšných potravin je však mnohem více, jak připomenul přední americký zpravodajský web New York Post. O jaké kromě výše uvedených ještě jde?

A - Artyčoky

Hlavními antioxidanty a fytonutrienty v artyčocích jsou kvercetin, rutin, kyselina gallová a cynarin.

„Ty jsou nezbytné k udržení zdravých a vitálních buněk,“ sdělila webu Kylie Ivanir, registrovaná dietoložka, která při svém sdělení vyšla z řady pročtených studií.

B - Granátová jablka

Granátová jablka mají vysoký obsah vitamínu C a obsahují mnoho silných antioxidantů, včetně flavonoidů a antokyanů.

„Tyto živiny společně pomáhají chránit naše buňky před stresem a oxidačním poškozením. Semena, slupky a šťáva z granátového jablka také obsahují silné fytochemikálie účinné proti stárnutí známé jako punicalaginy,“ říká Ivanir.

C - Lupini fazole

Lupini fazole jsou v Česku poměrně neznámé a zároveň také docela drahé. Díky vysokému obsahu rozpustné prebiotické vlákniny jsou zvláště účinné v prevenci různých onemocnění, a proto podporují dlouhověkost.

„Rozpustná prebiotická vláknina je palivem pro prospěšné bakterie žijící ve vašem střevě, a když jsou vaše střevní bakterie dobře vyživovány, počet a typ přítomných prospěšných bakterií se zvyšuje,“ vysvětlila pro New York Post Kara Landau, registrovaná dietoložka a expertka na zdraví střev.

D - Borůvky

Ač malé a drobné, o to více v prevenci rychlého stárnutí účinné. Borůvky lze proto považovat za modrý zázrak.

„Jsou bohaté na určité protizánětlivé polyfenoly známé jako flavonoidy, které bojují proti poškození DNA a zpomalují poškození mozkových buněk související s věkem,“ říká expertka Ivanir s odkazem na výzkum borůvek a jejich zdravotních přínosů z roku 2020.

„Tyto silné antioxidanty prodlužují životnost tím, že bojují proti poškození DNA, a také chrání naše mozkové buňky před poklesem výkonu souvisejícího s věkem,“ doplnila odbornice.

E - Kefír a kysané zelí

Kefír jakožto fermentovaný mléčný nápoj, a kysané, tedy fermentované zelí jsou probiotika. To znamená, že obsahují biliony zdravých bakterií, jak přiblížila expertka na zdraví střev Kylie Ivanir.

„Množství zdraví prospěšných střevních bakterií s věkem ubývá. Přitom střevo hraje klíčovou roli v mnoha systémech našeho těla, jako je imunitní zdraví, recyklace hormonů, produkce serotoninu a vstřebávání živin,“ doplnila Ivanir.