Povrlský areál připomíná brownfield, uvnitř jede fabrika. Chce růst i přestavět

Příští rok to bude už 125 let, co v Povrlech začali s průmyslovým zpracováním neželezných kovů. Velká měďárna v malé obci na Ústecku v 60. a 70. letech 20. století zaměstnávala přes tisícovku lidí. Valnou část pracovníků tvořili lidé přímo z Povrlů, kde tehdy postavili i sídliště. Dnes je jich stále něco přes dvě stě a zaměstnanci podniku často dojíždějí z Ústecka i Děčínska.

Odpad z lisování, na který lze narazit v areálu, přetaví a vyrobí z něj nový produkt. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín