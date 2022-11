Pro gepardy jsou přirozené vícečetné vrhy. Odchov jediného mláděte není efektivní investicí pro samici a pro stimulaci laktace je tak třeba sání více mláďat. „Úleva přišla až po pěti hodinách, kdy samice porodila ještě druhé mládě, což značně zvýšilo šance na přežití obou jedinců. Přestože je to pro samici první zkušenost, stará se o obě mláďata vzorně,“ chválí ji chovatelka Věra Malířová.

Do odchovu tým zoologů a chovatelů nijak nezasahuje, pouze pozorně sleduje. Klid je teď pro samici a mláďata zásadní. "Do dvou měsíců proběhne očkování a čipování koťat, a také dojde k určení jejich pohlaví. Až povyrostou, naskytne se návštěvníkům šance spatřit je, protože se spolu s matkou přestěhují do vnitřní expozice s proskleným průhledem," upozorňuje mluvčí zahrady Veronika Schranková.

V Zoo Ústí nad Labem mláďata gepardů zůstanou minimálně jeden rok, než dojde k jejich odstavení od matky.

„Gepardi štíhlí patří podle Red Listu mezi zranitelné druhy. Jejich počty ve volné přírodě klesají v důsledku ubývajícího životního prostoru, pytláctví a velmi nízké genetické variability, proto je už jen narození gepardů v celosvětovém měřítku obrovským úspěchem,“ uzavírá ředitelka Ilona Pšenková.

Přestože jsou gepardi chováni ve 107 institucích, za posledních 12 měsíců se mláďata narodila pouze ve čtyřech zoo v Evropě, z čehož zatím přežívají pouze 3 vrhy. Jedná se tak o velký úspěch ústecké zahrady.

Severočeská zoo aktuálně chová 3 dospělé jedince gepardů – dvě samice a jednoho samce. Nejrychlejším suchozemským savcům slouží výběhy v horní části areálu. Odborníci upozorňují, že chov gepardů v lidské péči je velice náročný. Je nezbytné mít samostatné zařízení pro samce a pro samice, neboť mimo říji musí být zcela odděleni. Zásadní je i povaha a kompatibilita jednotlivých zvířat a dobré pozorovací schopnosti chovatelů, kteří musí vystihnout ten správný okamžik, kdy zvířata spojit.

„Náš chovný pár je mladý a nezkušený, v minulém roce se jejich spojení nezdařilo, samec se vůči samici choval agresivně,“ říká chovatelka Věra Malířová. Letos se chování zvířat postupně zlepšilo a na konci srpna došlo k úspěšnému páření.