-Naši prapředci běhali po světě bosí. Pak se lidé obuli. Tak proč to dělali, když si tím podle vás tak škodí?

Základním úkolem boty by měla být ochrana proti horku, proti mrazu, případně proti nějakému ostrému povrchu. Ale neměli bychom botami změnit základní nastavení a funkci našeho těla. To znamená, že by nás obutí nemělo nutit pohybovat se nepřirozeným způsobem. Když to uděláme, dříve nebo později nás to doběhne. S Lukášem Klimperou o botách a pohybu:

V momentě, kdy jsme nazuli boty, které nerespektují přirozený tvar a funkci chodidla. A to se děje stovky, možná tisíce let. Už ve středověku měli lidé příliš úzké boty, nepřemýšleli tehdy o funkci nohy. Když boty tvořili, dělali to tak, aby se jim co nejlépe vyráběly. Noha je prostě široká. Ale vyrobit úzkou botu je mnohem jednodušší než širokou. Klasická bota má také pevnou podešev, spoustu výztuh, to se dělá snadno. Pokud by měla bota kopírovat tvar nohy, pak je kolem paty úzká a následně se rozšiřuje, měla by také respektovat směr nohy. Spousta faktorů dělá výrobu bosé, flexibilní boty náročnou.

Co to jsou barefoot boty čili bosoboty