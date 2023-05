Umělá inteligence stále častěji vstupuje do zdravotní péče a prevence. Co může této oblasti přinést? Neuvěřitelným způsobem ji rozvine. Zautomatizuje řadu posuzování. Jsem přesvědčen, že když nebude umělá inteligence zakázána, do roku 2030 budou známy léky na většinu existujících chorob.

Když se ale řada věcí zautomatizuje, mnoho lidí přijde o práci. Co bude s těmi, kteří se nebudou moci přesunout na jiné pozice?

Věřím, že časem bude zaveden univerzální příjem (stanovená fixní částka měsíčně pro každého dospělého bez ohledu na to, kolik si vydělá či nevydělá – pozn. red.).

Umělá inteligence znamená naději i pro zdravotnictví. Je ale třeba hlídat data

Je ale třeba mít jej z čeho vyplácet. Myslíte, že by peníze na něj šly ze zdaněné práce robotů?

V principu ano. Člověk bude žít a spotřebovávat, aby firmy vydělávaly peníze. A ty budou z výdělků platit daně, z nichž lidé dostanou univerzální příjem. Ze světa se stane jedna velká pojišťovna.

Jak lze zajistit, aby nedošlo ke zneužití umělé inteligence?

Je třeba dát pozor na využívání dat. Když se totiž použijí špatně, mohou ohrozit život náš i našich dětí. To se děje třeba v Číně, kde je umělá inteligence zneužívána k vyhodnocování sestavených sociálních profilů. A to do takové hloubky, že je pak vláda používá k řízení celé populace.

Co to znamená?

Vodítkem může být asi pětadvacet let starý americký film Gattaca, kde jsou geneticky modifikované děti vyhodnocené jako vhodné k tomu, aby letěly do vesmíru. U ostatních je naopak dopředu určeno, že se hodí na práci uklízečů. A to na základě modulace genetického kódu.

Čeští lékaři nasadí k lidem po mrtvici Avatara. Asistent si s nimi bude povídat

A v praxi mimo film?

To stejné umožňuje umělá inteligence na základě vašeho chování. Toho, co děláte, kam se díváte, co vás zajímá. Když se nasadí určitý sociologický model, stanoví třeba, že nemůžete dělat konkrétní profesi. To se děje v Číně.

Jiří Pecina



Zakladatel telemedicínské platformy Meddi zahrnující například funkci BioScan na měření krevního tlaku za využítí mobilního telefonu a jeho kamery. Aplikace umí stanovit i hodnoty saturace kyslíkem či dechovou a tepovou frekvenci atd.