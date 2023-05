Pohled do záchodu může odhalit rakovinu. Prozradí ji barva nebo zápach stolice

Podoba stolice může hodně sdělit o vašem zdraví. Známý britský web The Sun přinesl zprávu lékařky Nigmy Talibové, která upozornila na takovou podobu lidských exkrementů, kvůli kterým by se cesta k lékaři rozhodně neměla odkládat. Varovat by vás měla neobvyklá barva nebo zápach stolice, zejména pokud se objeví opakovaně.

Každá stolice má pak jinou barvu i tvar. A právě z toho lze usoudit, zda člověk může trpět obávanou nemocí.. | Foto: Schutterstock