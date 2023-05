Jak moc bolí odstranění tetování a jak vůbec lze tetování odstranit? Někdo své tetování plánuje roky a nechá si ho už napořád. Ale představte si, že se vypravíte na hudební festival, dáte si pár půllitrů piva a ráno se probudíte s Velkopopovickým kozlem vytetovaným mezi ňadry. Nebo, jako tomu bylo v případě Jaromíra Hanzlíka ve filmu Léto s kovbojem, jste si nechali vytetovat jméno své první lásky. Jenže to neklapne a nová partnerka o vás s takovou výzdobou nestojí. Pak nezbývá než vyhledat specialistu, který vám tetování odstraní.

Lékařka Kateřina Klauzová při prvním ošetření na odstranění Petřina tetování | Foto: se svolením Asklepion

S žádostmi o odstranění tetování se dnes v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion setkávají stále častěji.

„Nyní je už modernější nežádoucí tetování odstraňovat než s ním protrpět zbytek života. Také dorůstá generace, která si tetování pořídila třeba před dvaceti lety – jsou starší, změní názory a už se jim vytetované motivy nelíbí,“ říká dermatoložka Kateřina Klauzová z pražského Asklepionu.

Odstraňování tetování Petry Weber:

Zdroj: Youtube

Doktorka Klauzová pomáhala odstranit tetování mimo jiné i Petře Weber, naší olympijské reprezentantce v plavání a držitelce dvou titulů mistryně Evropy. Byl to nápis na boku.

„Ačkoli se jedná o mé životní moto – Believe in yourself…never give up…– vybrala jsem si špatného tatéra a po letech vypadá tetování ošklivě a rozpíjí se, tudíž jsem se rozhodla si jej nechat odstranit,“ svěřila se sportovkyně.

Zázrak jménem tetování. Nádor je připravil o prsa, kresby ženám vrací sebevědomí

Po konzultaci jí dermatoložka doporučila odstranění pomocí nejmodernějšího pikosekundového laseru Fotona StarWalker. Vzhledem k rozsahu bude potřeba pravděpodobně 10 až 12 ošetření.

„Ačkoli se jedná o mé životní moto – Believe in yourself…never give up…– vybrala jsem si špatného tatéra a po letech vypadá tetování ošklivě a rozpijí se,“ svěřila se plavkyně Petra WeberZdroj: se svolením Asklepion

„Samotné ošetření laserem bylo lehce bolestivé i přes znecitlivující mastičku, ale měla jsem radost, že jsem po každé návštěvě viděla, jak postupně mizí. Důležité pro mě ale bylo, že jsem po ošetření mohla hned za dva dny trénovat, i v bazénu. Takže jsem si mohla dovolit podstupovat odstranění i během příprav na závody,“ říká Petra Weber.

Otetovaná festivalová rána

Rozpité nekvalitní tetování je jen jedním z mnoha důvodů, proč se ho lidé zbavují. „Také v některých branžích není populární mít tetování – například v armádě, u policie nebo u letušek je to docela přísné a musí si ho nechat odstranit,“ říká doktorka Klauzová a přidává další důvody, kvůli kterým její klienti vyhledali laserové ošetření.

„Výjimkou nejsou amatérská tetování z různých hudebních festivalů, kdy se ráno člověk probudí a má například Velkopopovického kozla mezi ňadry. Také jsem odstraňovala natetované pihy v obličeji, které se klientce nelíbily. Není divu, byly to rozpité cákance.“

Slavný Vogue opět přepsal historii. Na obálce se objeví stošestiletá tatérka

Problematické bývají často iniciály partnerky či partnera, které už nejsou aktuální. „Jedné paní jsem odstraňovala tetování a říkám jí, že to vypadá jako zvláštní obrázek. A ona odpověděla: to si můj manžel naštěstí myslí taky, ale jsou to umělecky zpracované iniciály mého předchozího partnera,“ vzpomíná doktorka Klauzová a přidává i další příběhy.

Třeba když kosmetička dělala ženě permanentní make-up, a poté, co jí klientka řekla, že by chtěla k tatérovi na nějaké tetování, kosmetička na to, že to ona zvládne taky. Vznikl z toho obrovský flek, protože barvy na permanentní make-up jsou samozřejmě jiné a musí se tetovat jinak.

Číňané se divili

Někdy chce klient odstranit tetování ne proto, že by bylo staré nebo neaktuální, ale protože je úplně nesmyslné. Třeba se stane, že si někdo nechá v populárních čínských znacích vytetovat přísloví na ruku, a pak se vypraví do Číny, kde zjistí, že je to naprosto špatně.

Krásná a celá tetovaná. S depresemi se Amber vypořádala stylově

„Měla jsem klienta, jemuž jsme takové tetování odstraňovali, když se z Číny vrátil. Jinde na těle už měl to tetování udělané správně,“ vypráví lékařka.

Za hloupost se hodně platí

S tím, jestli si necháme něco vytetovat, bychom si opravdu měli hodně lámat hlavu. Člověk by si měl být jistý, že nezmění názor za půl roku.

Tetování sice jde odstranit, ale hodně špatně. Navíc vše musí probíhat při lokální anestezii, protože odstraňování bolí, většinou víc než samotné tetování, záleží na lokalitě na těle. Obzvlášť profesionální tetování se odstraňuje dlouho a je to poměrně finančně nákladné, mnohem víc, než pořízení tetování.

I odstraňování se dá zkazit

Některá tetování se podaří odstranit úplně a nejsou pak vůbec vidět. U jiných to nejde. Záleží na tom, kdo to tetoval, kam to tetoval, jak do hloubky. Z některých míst se tetování odstraňují hůře, z jiných lépe. Dobře se tetování odstraňují na zádech a někdy na nohách.

Tetování na krku po odstranění laseremZdroj: se svolením Asklepion

Nejtrvanlivější jsou obrázky na kotnících, na zápěstí, na jemné kůži dekoltu. A pozor, i odstraňování tetování se dá zkazit. „Lékař musí rozumět laserům. Když se použije typ laseru, který lidově řečeno dává hodně tepla, tetování se příliš zahřeje a může vzniknout jizva,“ upozorňuje doktorka Klauzová.

Odstranění tetování



Dermatoložka Kateřina Klauzová z pražského Institutu klinické a estetické medicíny AsklepionZdroj: se svolením AsklepionNa otázky jak se zbavit nežádoucího tetování odpověděla v krátkém rozhovoru dermatoložka Kateřina Klauzová.



Jak se tetování odstraňuje?

Odstranění se provádí speciálními lasery. Ty díky krátkým impulsům stříleným přímo do tetování tříští barevné pigmenty na malé části. Paprsek laseru pozná tetovací inkoust, ten rozbije a rozloží na malé částice. Ty jsou pak postupně odplaveny lymfatickým systémem, nebo se sloupnou s povrchovými stroupky. Pigmenty se nachází v několika vrstvách a laser je musí zasahovat postupně, proto nelze tetování vymazat za jednu návštěvu.



Jak dlouho trvá, než tetování zmizí?

Pro odstranění toho amatérského jsou zapotřebí 1–3 ošetření. U profesionálního tetování to mohou být 3–4 sezení, běžněji 7-9 a v extrémních případech s velkým množstvím barvy, hluboko tetované, předělávané či vícebarevné potřebují sezení i více. Jedno laserové ošetření středně velkého tetování vyjde na 3–4 tisíce korun.



Jak dlouho se kůže po odstranění hojí?

Doba hojení závisí na reakci organismu, ale běžné je 7 dní. Stejně jako u všech laserů je důležité pak pokožku chránit, proti slunci po dobu několika měsíců.



Jde tetování odstranit jinak než laserem?

Laser je nejspolehlivějším způsobem, jak tetování šetrně odstranit, různé chemické přípravky nefungují, hrozí pouze poleptání kůže. Určitě se svěřte do rukou odborníků – neodborný zásah nebo necertifikovaný laser může způsobit popálení kůže, jizvy a výsledky nebudou takové, jaké byste očekávali.