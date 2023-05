Okamžitá úleva od zablokovaného krku a zad? Stačí vědět, jaké místo zmáčknout

Bolest zablokovaného či přeleželého krku je nezaměnitelná a alespoň jednou ji v životě zažil téměř každý. Všichni také víme, že čekat, až bolest sama odezní, je zdlouhavé a někdy zbytečné. Když ale víte kde co na svém těle stisknout a co protáhnout, největší bolest může odeznít během pár minut. Navíc to dokáže až na výjimky skutečně každý. Na límec ale raději zapomeňte.

