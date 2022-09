Z celkem třiceti typů aut s plně hybridním pohonem nebo s pohonem typu plug-in hybrid, které lze v současné době pořídit u tuzemských dealerů jednotlivých značek s cenovkou do 900 000 Kč, je téměř třetina "Made in Toyota".

Všechny si je, samozřejmě s hybridy od jiných značek, můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Ta obsahuje také přesné ceny.

Kromě modelů Yaris, Yaris Cross, Corolla s karosériemi hatchback, sedan i kombi, C-HR či Corolla Cross totiž z jejích továren vyjíždějí také Suzuki Swace a Mazda 2 hybrid. Prvně jmenovaný vůz je fakticky Toyota Corolla TS, druhý pak Yaris hybrid s vyměněnými logy.

Právě oba tyto "Yarisy" jsou v současné době nejlevnějšími modely, které mají ve svých útrobách zabudovanou také vysokonapěťovou baterii, a u nichž může být zejména v mětstském provozu a na krátkou vzdálenost spalovací motor zcela vypnutý. "Originál" od Toyoty přijde na minimálně 470 000 Kč, Mazda 2 hybrid je dražší o 21 400 Kč. Toyota Yaris hybrid se vyrábí rovněž na českém území. Konkrétně v továrně u Kolína.

Také u dalších japonských značek je výběr hybridních vozů poměrně široký. Třeba u Hondy je tento pohon zabudován jak do městského Jazzu, tak i do crossoverů HR-V, CRV nebo do klasického sedanu Civic právě přicházející generace.

Přehled nejlevnějších SUV na trhu. Nejlépe pochodíte u korejských značek

Pokud byste chtěli levnější hybrid od některé z evropských značek, pak byste museli zavítat do autosalonu Renaultu. Hybridní Clio stojí přinejmenším 573 000 Kč, crossover Captur pak začíná na úrovni 659 900 Kč.

Řada aut je k mání jak v hybridní, tak plug-in hybridní verzi

Druhým nejlevnějším hybridem, který smontovali dělníci na českém území, je již poměrně velké rodinné SUV Tucson. Hybridní verze přijde na miminálně 719 990 Kč. Plug-in hybrid je přesně o dvě stě tisíc korun dražší.

Nabídka plug-in hybridů do zmíněné cenové úrovně 900 000 Kč není úplně široká, přesto ale k mání jsou. Je poměrně překvapivé, že nejlevnějším modelem je mladoboleslavská Octavia. Verze liftback stojí nyní 859 900 Kč, combi se také ještě s rezervou stokoruny vejde pod naší hranici.

Stejně jako liftback octavia stojí plug-in hybridní verze Seatu Leon (hatchback), Opelu Astra hatchback je o devadesát korun dražší a vyjde tedy na 859 990 Kč.

Čínská auta MG vstupují rázně na náš trh. Dřívější pokusy byly spíše testovací

Nejlevnějším SUV s pohonem plug-in hybrid je model EHS britsko-čínské značky MG. Ta nedávno přišla na náš trh a v současné době tento vůz nabízí s cenovkou 887 940 Kč.

Všechny tyto zmíněné plug-in hybridy využívají vysokonapěťovou baterii s kapacitou zhruba mezi 10 a 17 KWh. Energie, která se do ní dobíjíjí z veřejné rozvodné sítě, vystačí obvykle na ujetí od cca 35 do 60 kilometrů. Tyto vozy však obvykle splňují emisní limit požadovaný pro přidělení "elektrické" registrační značky. Díky ní pak je možné jezdit po našich dálnicích bez zaplacené známky a parkovat zdarma na zónách placeného stání například v Praze.

Vhodné jsou zejména pro lidi, kteří mají možnost dobíjet je jak doma, tak třeba v zaměstnání. V takovém případě lze velkou část jízd během pracovního týdne uskutečnit výhradně na elektřinu, a tedy levněji než ve vozech s klasickými spalovacími agregáty.

Pokud tomu tak není, tak se pro motoristy jezdící hlavně ve městech hodí více klasické hybridy.