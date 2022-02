Video s vězni smažícími řízky? Telefony se do pardubické věznice pašují běžně

Trestná činnost byla prokázána ve dvaceti případech, v nichž v různých kombinacích figurovali ve spolupachatelství čtyři obvinění. "V těchto dvaceti skutcích se jedná o souhrnnou škodu dosahující částky téměř dvou milionů korun. V jednom případě měl muž za přislíbené služby či obrazové materiály zaslat necelý milion korun, přitom část peněz si vypůjčil od další osoby," popsali policisté.

Zdroj: Youtube

"Svým počínáním se měli všichni obvinění ve věku od 23 do 29 let dopustit v těchto prokázaných dvaceti skutcích podvodu buď samostatně či ve spolupachatelství, kdy jim může soud uložit trest odnětí svobody až na osm let. Všechny čtyři osoby jsou stíhané na svobodě," doplnila Vlčková.