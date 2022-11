Z litoměřické vazební věznice před krajský soud v Ústí přivezla eskorta ve středu 16. listopadu 30letého muže z Litoměřicka. Za mřížemi je od konce března, kdy ho kriminálka obvinila z obtěžování několika chlapců a v jednom případě dokonce ze znásilnění. Mělo k tomu dojít za bílého dne v Litoměřicích a jejich okolí. Muži za to hrozí 12 let vězení.

Oba dva delikty se vážou k neděli 20. března odpoledne. Tehdy muž oslovil na předměstí chlapce, kterému nebylo ani deset let, aby mu popsal, kde je hřiště. Pak ho měl zatlačit do svého auta, aby mu chlapec cestu k hřišti ukázal ze sedadla spolujezdce. Nakonec ho zavezl za město s tím, že mu ukáže koníky.

Muž sexuálně obtěžoval tři nezletilé v Litoměřicích, čelí obvinění ze znásilnění

„Nereagoval na pláč a prosby poškozeného nezletilého, ať ho propustí zpět k matce,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Simona Konopáčová. U lesa na kopcích nad městem pak muž zastavil, měl tam vmanipulovat chlapce i přes odpor do kufru a na sklopené zadní sedačky, svléct jeho i sebe a znásilnit ho. Přitom mu měl způsobit drobné oděrky a následně i posttraumatickou stresovou poruchu.

Muž nepopírá, že chlapce oslovil a vyvezl za město. Pak to ale popisuje jinak. „Svlékl jsem se od pasu dolů a začal masturbovat. Prohlížel si mě, bylo mi to nepříjemné, otočil jsem hlavu. Pak se dostavil výstřik a kluk začal brečet, že chce za maminkou,“ popsal muž s tím, že to vyslyšel a odvezl chlapce zpátky.

Byl jsem mimo, říká muž

Znásilňování odmítl. „Vůbec to tak nebylo,“ řekl obžalovaný. Onanie před chlapcem, ke které se doznal, přesto muž zalitoval. Prý nechápe, proč vůbec nabral nezletilého do auta, běžně to nedělá. „Přemýšlím nad tím každý den, nikdy na to asi nepřijdu. Byl jsem nějak mimo,“ dodal muž. Doplnil, že inkriminovaného dne byl možná nedospalý, ale střízlivý. Drogy nebere, ani se neléčí u psychiatra.

V opilosti skoro zabil svou dvouměsíční dcerku. Chomutovan dostal 15 let a léčbu

Obžaloba muži klade za vinu ještě to, co se stalo těsně před touto, zatím spornou věcí. Nedaleko litoměřického horního nádraží míjel autem dva chlapce, také oni mají pod 15 let. Měl stáhnout okénko a oslovit je s otázkou, zda by mu za tisíc korun ukázali přirození. „Tuto výzvu poté zopakoval, přičemž poškození nabízené odmítli a místo činu rychle opustili,“ vylíčila státní zástupkyně.

I toto ale popsal obžalovaný jinak. Všiml si prý chlapců na koloběžkách, jeden z nich ošklivě spadl. „Zeptal jsem se, jestli se mu nic nestalo, na nic jiného,“ řekl muž s tím, že mu přitom omylem z mikiny upadla na zem z auta tisícikorunová bankovka a on to hlasitě okomentoval.

Vrchní soud potvrdil tresty vrahům 13letého chlapce z Děčína, i mladistvému

Kriminalisté se podezřením na znásilnění chlapce v Litoměřicích začali zabývat 20. března večer, když se s tím chlapec svěřil doma. Zároveň se dozvěděli i o tom, že někdo měl obtěžovat další dva chlapce. S jedním z nich vytvořili identikit podezřelého. Vyhodnocovali kamerové záznamy, vyslýchali desítky svědků, a to nakonec vedlo k dopadení podezřelého, který se nyní zpovídá ústeckému soudu. Jeho senát si ve středu poslechl obžalobu i obžalovaného a potom si přehrával výpovědi chlapců. Pak odročil hlavní líčení na následující pondělí, kdy plánuje vyslechnout svědky a číst listiny. Proces má pokračovat v lednu následujícího roku. Muži hrozí až 12 let vězení.