„Od začátku roku jsme zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy ve 20 případech,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek a dodal, že všechny případy jsou objasněny. V 6 z nich se jednalo o vraždu dokonanou, v dalších 14 šetřili kriminalisté pokus o vraždu. Ve 3 případech nakonec došlo ke změně právní kvalifikace.

Vrchní soud potvrdil tresty vrahům 13letého chlapce z Děčína, i mladistvému

Také letos musela mordparta v kraji řešit extrémně brutální činy. Jeden z nich se stal v Děčíně. Dva mladí muži, 15 a 18 let, tam zabili svého 13letého kamaráda. Vrazi se s obětí znali, chodili k ní domů, trojice se před činem scházela. Mladíci se kruté vraždy dopustili po předchozí domluvě, vylákali oběť pod děčínský vrch Chmelník. Tam 13letého chlapce bili rukama, kombinačkami, kameny, řezali ho nožem. Pak se nad umírajícím natáčeli, odhalovali se, natáčeli jeho přirození. Následně mladíkovi vyryli na tělo pentagram. Nakonec mu nasadili na hlavu sáček, tělo zakryli a zaházeli. Chlapec umíral desítky minut, od soudu odešli vrazi s tresty 17 a 8,5 roku.

Skoro zabil dvouměsíční dceru

Na jaře v Chomutově 32letý opilý muž skoro zabil svou dvouměsíční dcerku, soud mu už vyměřil trest 15 let vězení. Muž posilněný alkoholem pravděpodobně nesnesl pláč a nářek dítěte a malou dcerku pouštěl na hlavičku, házel s ní na postýlku, třásl s ní a mlátil její hlavičkou o opěrku sedačky. Děťátko strávilo více než měsíc v nemocnici a bude mít pravděpodobně trvalé následky.

V opilosti skoro zabil svou dvouměsíční dcerku. Chomutovan dostal 15 let a léčbu

V Rumburku v únoru našli hasiči v požářišti ohořelé ženské tělo, bylo v pytli plném odpadků. Detektivové i tento případ rychle vyřešili, oběť a pachatel, který už byl v minulosti za pokus o vraždu odsouzený, se znali. Pachatel před činem posílal oběti nevhodné SMS.

Časté letos byly také „rodinné neshody“. Například v Bžanech na Teplicku měl syn pobodat svou matku. Podobný případ se stal i v Děčíně. V Jirkově se zase opilý otec pokusil zabít svého dospělého syna.

Matkovrah jde do vazby. Přijdu brzo za tebou, řekl po přiznání u soudu

Oproti loňsku je v Ústeckém kraji letos o 11 vražd či pokusů o ně více. Loni řešili kriminalisté 9 případů. Podobný rok kriminalisté nepamatují, vyšší počet případů neevidují do roku 2009, od kdy má Deník podrobné statistiky k dispozici. V roce 2020 se odehrálo celkem 13 případů, v roce 2019 to bylo 8, o rok dříve 11. V roce 2017 to bylo 10. Za posledních deset let evidují policejní statistiky v Ústeckém kraji 123 vražd či pokusů o ně.

Policisté nechtějí spekulovat o důvodech, proč je letos případů tolik. Motivy jsou vždy velmi individuální. Vliv nicméně podle nich může mít to, že polovina skutků byla spáchána pod vlivem alkoholu nebo drog.

A co na to psychologové? „V případě vražd je to hodně individuální. Ale může to souviset také se všeobecným hrubnutím společnosti. Nevážíme si jeden druhého, lidé, i když se mají třeba dobře, mají stále vztek,“ uvedl bývalý policejní psycholog Josef Kovářík. „Objevuje se stále více lidí s asociálními rysy. Může to souviset také třeba s uvolněním života po koronavirových opatřeních. Lidé byli předtím zavření doma a najednou… Ve společnosti je hodně nejistot, někteří lidé to neunesou. A hodně způsobují také návykové látky, alkohol a drogy,“ dodal Kovářík.

Nevyjasněné případy z minulosti

Všechny vraždy a pokusy o ně za posledních 10 let jsou v Ústeckém kraji objasněné, pachatelé byli dopadeni. Z hlubší minulosti ale přece jen pár neobjasněných případů zůstalo. Ani po letech se neví, kdo je vrahem Filipa Popelky.

V souvislosti s jeho jménem se skloňují slova jako výpalné, bitky, lichva. Mladíka, spjatého s mosteckým podsvětím, popravili v roce 2006 na chodbě paneláku. Neznámý pachatel ho v Mostě zastřelil čtyřmi ranami. „Svědci viděli, jak Popelka svému vrahovi, který šel těsně za ním, přidržel vstupní dveře. Po chvíli zaznělo několik výstřelů a pachatel utekl mezi domy do sídliště,“ vylíčil tehdy vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství Martin Charvát.

Vrah Filipa Popelky? Ani po 15 letech se neví, kdo mladíka v Mostě popravil

Nebo případ z roku 2005. Při čerpání septiku na pile ve Střížovicích na Litoměřicku nasála hadice fekálního vozu roztrhané cáry oblečení a lidskou kostru. Na lebce byly dvě rány způsobené nejspíše kladivem. Prověřováno bylo mnoho verzí, nejpravděpodobněji ale šlo o osobní spory mezi ukrajinskými dělníky, kteří se tam často střídali. Vyšetřovatelé se tehdy vydali i na Ukrajinu. Dodnes ale není jasné, kdo vraždil.

Také případ, kdy dva muži odcizili v Teplicích auto i se 72letým majitelem, kterého svázali, postřelili a jeho BMW zapálili, je zatím bez jmen pachatelů. Seniora v roce 2011 zachránil od uhoření jen rozbitý zámek kufru vozidla, který nestihl opravit.