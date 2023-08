PODCAST: Sexuální zneužívání v církvi? Ozvěte se, věříme vám, radí obětem Kylar

Bude se ti to líbit. Není to nic špatného, ale nikomu to neříkej. A ke zpovědi budeš chodit jen za mnou, přikazoval kněz teprve dvanáctiletému Jiřímu Kylarovi, když ho sexuálně zneužil. Vítám vás u dalšího dílu ze série podcastu Stop násilí. Tento díl nese název Zneužil mě posel Boží.