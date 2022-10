Jiní dokonce z komor, půd či sklepů také vytáhli kamna stará, už dlouho nepoužívaná. Pokud chtějí narychlo zkontrolovat komín, mají obvykle smůlu. „Nejde to ze dne na den. Musí si počkat alespoň 14 dní, ale někde i měsíc,“ uvedl prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön. Otázkou podle něj často je, zda komín, který nebyl dlouhé desítky let v provozu, půjde rychle zprovoznit.

Ale ani když se takoví zákazníci kominíka dočkají a on jim potvrdí, že je komín v pořádku, nemusí mít ještě vyhráno. Velké potíže teď nastávají kvůli palivu. Také dřevo totiž zdražilo, to letošní k prodeji je navíc mokré. Když jej dřevorubci v lese pokácí, obsahuje podle Schöna až 60 procent vody, za rok jí z něj vyprchá jen asi 20 procent. „Dřevo na topení by mělo zůstat dva roky někde pod střechou, aby se stihlo vysušit,“ vysvětlil kominík.

Topná sezona je tu: Čistý kotel může ušetřit až třicet procent nákladů

Pokud chtěl někdo topit dřevem dříve, tak to obvykle věděl a stačil se s předstihem připravit na některou z příštích zim. Dnes to ale ti, kteří chtějí tímto palivem nahradit plyn, podceňují. Podle Schöna k vlastní škodě. Z dvoukilového polínka se předtím, než v kamnech začne hořet, nejprve musí odpařit víc než litr vody.

Povinné kontroly komínů

Co to pro topná zařízení znamená? Snadno si to představíme na příkladu ohřívání vody ve varné konvici. Když ji necháte otevřenou, trvá odpaření litru vody několik desítek minut. „Zatímco tam vám jde pára do místnosti, děje se s mokrým dřevem totéž v topeništi,“ konstatoval Schön. Nejenže tedy velkou část energie z mokrého dřeva spotřebujete na to, aby uschlo a vůbec začalo hořet, navíc se voda se spalinami usazuje v komíně ve formě dehtu. „Znamená to extrémní riziko požáru,“ varoval kominík.

Kominíci se také proto nebojí, že by snad v příštím roce neměli dost práce. Ostrý začátek sezony ostatně běžně zažívají také hasiči. „Požár sazí v komíně bývá důvodem typického podzimního nebo zimního výjezdu,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

V lepších případech vyhoří jen saze ve špatně vyčištěném komíně a komínové těleso se nepoškodí. „Také to ale může být špatně napojené, komín může být starý nebo prasklý nebo tam být přizděný trám. Pak to může pokračovat požárem podkroví nebo střechy rodinného domu,“ podotkla mluvčí.

Proto mají majitelé domů povinnost nechat si kominíkem každoročně komín včas zkontrolovat. Potvrzení je potřeba také na to, že je topné těleso odborně připojeno. „Nejde ani tak o nás jako spíš o to, že by jim pojišťovna mohla krátit plnění pojistky," vysvětlila Sýkora Fliegerová. „Pokud je to neodborně připojené a nejsou dodrženy všechny podmínky pro to, aby to bylo bezpečné, tak samozřejmě pojišťovna nevyplatí plnou částku," dodala.