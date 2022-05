SATIRA: Proč chce Ivan Bartoš zbourat Brno?

Co dělá šéf Pirátů Ivan Bartoš, když ho nikdo nevidí? Totéž co Dominik Feri? Nebo zachraňuje českou přírodu před dálnicemi? Bude člověk sdílet s čolkem vilu nebo mokřad? A co postaví Ivan Bartoš místo Brna? Odpověď na tyto otázky přináší další díl Nekorektního Deníku.

Co dělá šéf Pirátů Ivan Bartoš, když ho nikdo nevidí? Totéž co Dominik Feri? Nebo zachraňuje českou přírodu před dálnicemi? Bude člověk sdílet s čolkem vilu nebo mokřad? | Video: Deník