Proč porušila vláda sliby? Pošlete nám dotazy, Fiala na ně odpoví v debatě

Všechny vládní strany ještě z opozičních lavic před volbami slibovaly, že nezvýší daně. Teď to ve svém ozdravném balíku pětikoalice chce udělat, aniž by to přiznala. I na to se v další on-line debatě zeptá premiéra Petra Fialy moderátorka Kateřina Perknerová. Na další díl se můžete těšit 22. června.

Ví premiér, co vás trápí? Deník.cz nabízí živé debaty s Petrem Fialou | Foto: Deník