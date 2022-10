Potíž podle něj přitom není jen v samotném zavedení nové povinnosti, ale i v nejistotě, co všechno vlastně bude povinné. „Je v tom hrozný zmatek,“ posteskl si Dytrich. Organizace zastřešující SVJ se sice předsedům snaží na seminářích novinky vysvětlit, příliš jasno v nich ale nemají ani sami úředníci.

Hledá se předseda. Vlastníci bytů se musejí digitalizovat

Podle aktuální legislativy by totiž měly být datové schránky v prvním čtvrtletí příštího roku zřízeny nejen všem SVJ, ale také fyzickým osobám, jež se státem budou komunikovat elektronicky. Nyní je v připomínkovém řízení novela zákona, která by tuto povinnost pro občany měla zatím zrušit. „Uvidíme, jestli to odsouhlasí, anebo ne. Pro SVJ se ale nic nemění,“ zdůraznil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Na vedení SVJ potom bude záležet, jak se k nové povinnosti postaví. Čas na rozhodnutí mají jen do chvíle, kdy jim přijdou doporučené dopisy s přístupovými kódy k nově zřízeným schránkám. „Zejména starší předsedové, kteří třeba ani nemají počítač, už avizovali, že vybírání datových schránek budou chtít po správcovských firmách,“ konstatoval Vysloužil.

Výhoda? Mladí lidé ve vedení

Takové firmy nyní mají stále více práce, protože začínají ve větší míře zaplňovat mezery právě po končících starších členech orgánů SVJ. Protože jde o komerční subjekty, tak jim za jejich služby majitelé bytů platí. A budou si tedy muset připlatit i za vybírání datových schránek. U některých správcovských firem proto paušál za správu vzroste třeba jen o tisícovku ročně, jiné si ale podle Vysloužila chtějí takovouto částku za obsluhu datové schránky účtovat třeba i za každý měsíc.

Výhrou pro společenství může být, pokud v jeho vedení stojí mladí lidé. Pro ty již bývá práce s počítačem a moderními technologiemi jen hračka. „Ti datové schránky vítají, protože si pochvalují, že jim to jen zjednoduší práci,“ připomněl Vysloužil. „Mladí lidé ale na vedení SVJ obvykle nemají chuť, protože mají jiné zájmy,“ konstatoval. Očekává proto, že zájem o služby správcovských firem ještě vzroste.

Bytová družstva zvednou zálohy. Udělejte to co nejdřív, radí teplárny

Šéfové SVJ by se rozhodně měli na novou povinnost připravit. Zejména musí počítat s tím, že dokumenty, které do jejich datové schránky přijdou, pro ně budou závazné. A to i v případě, že do schránky třeba ani nenahlédnou. „Budou se tam doručovat všechna rozhodnutí a výzvy správních orgánů. Když si nebudete kontrolovat datovou schránku, tak to je, jako kdybyste nepřebírali poštu,“ uvedla advokátka Natalia Vlachopulosová z kanceláře Moore Legal.

Kdo z vedení SVJ chce ještě na poslední chvíli získat informace o datových schránkách, může si podrobnosti nastudovat třeba na internetové stránce mojedatovaschranka.cz. „I když zákon nabývá účinnosti od ledna, tak je povinnost jejich zřízení známá už delší dobu. Nezní to sice hezky, ale neznalost zákona neomlouvá,“ připomněl ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Právě prostřednictvím této firmy se lidé k datovým schránkám často přihlašují. Bankovní identita totiž představuje nejjednodušší možnost elektronického ověření identity pro klienty řady peněžních ústavů.

Co to jsou datové schránky a co od nich mohou SVJ očekávat



- jde o obdobu e-mailových schránek, jsou však zabezpečeny před zneužitím



- doručují se do nich datové zprávy, které nahrazují papírové dokumenty posílané poštou, především od státních a veřejných subjektů



- přihlásit se do nich lze elektronicky, nejsnáze přes bankovní identitu. V tom případě si nemusíte pamatovat ani své přihlašovací údaje do datové schránky. Přihlásit se lze i přes Identitu občana



- podnikatelům a SVJ bude od 1. 1. 2023 zřízena automaticky



- do datové schránky lze přistupovat přes web mojedatovaschranka.cz, a to i z mobilních zařízení



- zpráva v datové schránce je považována za doručenou po 10 dnech, i když se po tu dobu do schránky nepřihlásíte



-zprávy se však automaticky smažou po 90 dnech od přihlášení



- aby vám žádná zpráva neunikla, můžete si nastavit na nové datové zprávy upozornění (e-mailem, SMS)



- nikdy nikomu nesdělujte své přístupové údaje. Dejte si pozor na falešné stránky, které by se tvářily jako přístupová cesta ke schránce



Zdroj: BankID