PŘEHLEDNĚ: Nová opatření omezí vánoční i silvestrovské oslavy. Co vše se mění

Silvestrovské a vánoční veselí se letos bude konat, ale v omezené míře. Nová vláda Petra Fialy (ODS) i přes hrozbu rychle se šířící varianty omikron ponechá v provozu hospody a hotely, a to dokonce i po 22. hodině. Omezí ale jejich kapacitu. Do roku 2022 vstoupí Česko bez nouzového stavu, za to se otevřou dveře očkovacích center i pro osoby starší 30 let. Co vše se mění přináší Deník v uceleném přehledu.

Vládní opatření omezí vánoční večírky i silvestrovské oslavy | Foto: ČTK