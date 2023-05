Unikátní živé debaty s prezidentem Petrem Pavlem pokračovaly dalším dílem. Hlavním tématem tentokrát byl kritizovaný úsporný balíček vlády. Řeč ale přišla i na situaci českých deváťáků či vojenskou spolupráci s USA. Deník prezidentovi také položil otázky od čtenářů. Nestihli jste přímý přenos debaty? Záznam si můžete pustit v článku.

Debata Deníku s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu reagovala na vládní úsporný balíček, vojenskou spolupráci s USA i na spor mezi ministryní Černochovou a šéfem armády Řehkou | Video: Deník

Ve funkci prezidenta není Petr Pavel ještě ani čtvrt roku, ale už toho stihl opravdu hodně. Výjezdy do regionů, účast na pietním shromáždění v Letech a Terezíně, zahajovací koncert Pražského jara. A pochopitelně také cestu na Ukrajinu, korunovaci Karla III. a návštěvu Bavorska na motorce.

Někdo by možná řekl, že v takovém tempu se kromě oficialit nedá nic stihnout, ale prezident chce po nástupu do úřadu především ukázat, jak pojme svoji roli. Civilně, klidně a nekonfliktně.

Otázka zní, zda v turbulentní době, kdy vláda představila svůj ozdravný balík, může hlava státu zůstat pouhým moderátorem dění, eventuálně mírným kritikem vládní komunikace. Ústava jí dává mnoho možností, jak do něj vstupovat přímo a razantněji. Kupříkladu účastí na zasedání kabinetu nebo konzultacemi s jednotlivými ministry.

Pokud nesouzní se všemi vládními návrhy, udělá to? I na to jsme se zeptali i ve čtvrté debatě Deníku pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta.

A položili jsme i otázky čtenářů, třeba od Jaroslava Majerčíka: „Jste spokojen s tím, jak na prezidentskou kancelář v rozpočtu myslela vláda, a najdete v něm možnost pro úspory, když je mantrou dneška slovo šetření?“