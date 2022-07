Sexuální násilí přitom není ojedinělé a pachateli nejsou zdaleka jen obětem neznámí agresoři. Policii nahlášených případů znásilnění je zhruba šest set ročně, podle expertů je ale reálných případů až dvacetkrát víc. Devadesát procent žen navíc znásilní někdo, koho znají. V polovině případů dokonce partner nebo manžel.

Znásilnění dívky v Brně: Od desíti se tahá se staršími muži, řekla svědkyně

Podle zakladatelky a výkonné ředitelky organizace Konsent Johanny Nejedlové je potřeba změnit samotnou definici znásilnění – aby se soudy neptaly, zda při styku bylo použito násilí či proběhl pod jeho pohrůžkou, ale z čeho podezřelý usoudil, že získal souhlas. Podobně to platí už ve třinácti zemích Evropy, například v Belgii, Velké Británii či Švédsku. „U nás se však setkáváme s případy, kdy otčím znásilní patnáctiletou nevlastní dceru, ale jelikož při tom nepoužije násilí, protože ona zamrzne, soud to klidně vyhodnotí jako bezproblémové. To se musí změnit,“ řekla Nejedlová Deníku.

S tím souhlasí předsedkyně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá (ANO), která takovou změnu zákona chystá. „Měla by vést k postižení a dokázání většího množství znásilnění,“ řekla Deníku.

K případné změně zákona je ale skeptický sexuolog Petr Weiss. „Je dobré, když se lidé předem domluví na tom, co je pro koho přijatelné. Stát by se ale měl do soukromých životů míchat co nejméně,“ řekl.

Třináctiletou dívku z Brna muž víckrát znásilnil. Na čas s ní uprchl do Maďarska

Právnička centra proFem Petra Presserová naopak uvedla, že pro oblast sexuálního násilí chybí specializované soudy a v praxi mnohdy nefunguje ani to, co v zákonech ukotveno je. „Třeba právo oběti na srozumitelné informace a na to být zastoupena zmocněncem,“ řekla Deníku. Poslankyně Malá chce zase řešit, proč většina pachatelů odchází od soudů jen s podmínkou.

Různé varianty zákona zvažuje i ministerstvo spravedlnosti. Nejprve je chce ale projednat s právníky, soudci a státními zástupci. „Do září pak připravíme možné úpravy,“ řekl mluvčí ministerstva Michal Pleskot.

Sex stvrzený aplikací

Ambici předcházet sexuálnímu násilí pak má nová mobilní aplikace XPASS z dílny pedagožky Aleny Sadílkové, kdy lze kliknutím do formuláře na mobilním telefonu předběžně vyjádřit oficiální souhlas se sexuálním stykem. „Poskytne digitální stopu jako důkaz znásilněným, ale i těm, kteří byli ze znásilnění křivě obviněni,“ řekla Sadílková s tím, že je určena především mladým.

Sexuolog Weiss si ale nemyslí, že se služba masově rozšíří. „Nejsem si jist, zda si lidé souhlasy musí dávat písemně či v aplikaci,“ dodal.

Znásilnění v číslech



• Ročně je na policii nahlášeno kolem šesti set případů znásilnění



• Reálně to podle odborníků může být až dvanáct tisíc



• Devadesát procent znásilněných jsou ženy



• Za život zažije znásilnění každá desátá Češka a každý třicátý Čech



• Devadesát procent obětí znásilnění pachatele zná



Zdroj: Konsent