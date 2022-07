Změnu otevírací doby neplánují ani Kaufland, Lidl nebo Globus. Pro týden se svátky, který lidé často využívají pro dovolenou, si většina řetězců připravila i slevové akce pro sortiment na grilování.

Zavírat mohou menší obchody

Naopak menší rozdíly budou u malých obchodů a jednot, zejména na vesnici, kdy je personálu méně než v řetězcích a upravují si otevírací dobu podle svých potřeb. „Otevírací doby o svátcích budou kopírovat roky minulé, jak jsou zákazníci u svých obchodů zvyklí. Je možné, že někde půjde o zkrácený prodej, třeba jen na dopoledne. Jinde ale bude otevřeno celý den,“ uvedl Lukáš Němčík za Svaz českých a moravských spotřebních družstev, který zastřešuje prodejny Coop.

Životní minimum od července stoupne. Vláda ho zvýší o téměř 400 korun

Omezovat se nemusí ani zákazníci internetových obchodů s dovážkou „Během červencových svátků nebude náš provoz nijak omezen, proběhne tak, jak jsou naši zákazníci zvyklí,“ poznamenává mluvčí Rohlík.cz Lutfia Volfová.

Pokud se chystáte během svátků za hranice, třeba k příbuzným na Slovensko, letos se setkáte se změnou. Obchody tam zůstanou na Cyrila a Metoděje zavřené. Naopak Slováci neslaví památku Mistra Jana Husa, takže bude otevřeno. Otevřeno bude na oba svátky také u dalších sousedů, například v Německu či Polsku.

Jak to bude do konce roku



Obchody se letos uzavřou na Den české státnosti 28. září a poté 28. října u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Změny v otevírací době je možné očekávat na Štědrý den, ze zákona povinnost zavřít není, obchody budou otevřené do 12 hodin. Naopak úplně zavřeno bude 25. a 26. prosince.