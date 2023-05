Pátrá se po nich už skoro 170 let. Veškeré předměty, jež kdysi vlastnila rakousko-uherská císařovna Alžběta Bavorská, známější jako Sisi, fascinují dodnes historiky i nadšence. Osud jednoho z nich je ale velkou neznámou. Odborníci totiž dodnes netuší, jak přesně vypadaly Alžbětiny svatební šaty. Vodítko k vytvoření repliky, která je nově k vidění ve Vídni, získali teprve nedávno. Jenže to, co je pro rakouské sousedy novinkou, zřejmě v Opavě vědí už celá desetiletí.

Sissi v roce 1867. Byla mimořádně krásná, kromě dlouhých vlasů na ní lidé obdivovali čistou pleť a vysokou štíhlou postavu | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Ten příběh je známý a mnohokrát převyprávěný. Když nastal čas, aby se panovník habsburské monarchie František Josef I. oženil, vášnivě se zamiloval do své tehdy patnáctileté sestřenice Alžběty Bavorské, které doma říkali Sisi. Pár se od sebe nedokázal odtrhnout a císař jednoznačně prohlásil: Sisi, nebo žádná jiná. A tak se 24. dubna 1854 ve Vídni konala slavná svatba.

Vzhledem k tomu, o jak ostře sledovanou událost šlo, historici vědí, jak vypadal obřad, dokonce je znám termín, kdy se císař a císařovna poprvé vrhli do manželského života se vším všudy (jak uvádí výňatek z knihy Brigitte Hamannové Alžběta - Císařovna proti své vůli, citovaný listem Washington Post, manželství bylo poprvé konzumováno třetí noci po svatbě, o čemž se okamžitě dozvěděl celý dvůr). Přesto dosud nikdo spolehlivě netuší, jak vypadaly Sisiny svatební šaty, které se staly zřejmě nejhledanějším a nejzáhadnějším kouskem oděvu z dob existence rakousko-uherské monarchie.

Rakouské pátrání po nich připomíná už skoro 170 let detektivku. „Těžko uvěřit: Při všem tom humbuku kolem ‚naší Sisi‘ nebylo dosud jasné, jaké šaty měla císařovna Alžběta na sobě, když 24. dubna 1854 řekla ve vídeňském Augustiniánském kostele ano císaři Františku Josefovi I. Neexistovaly žádné snímky svatební róby,“ shrnuje rakouský bulvární list Kronen Zeitung.

Ve vídeňském Muzeu císařských kočárů je nově k vidění replika svatebních šatů Alžběty Bavorské (Sisi). Vznikla na základě obrazu z roku 1857, který je majetkem Slezského muzea v Opavě (obraz v pozadí)Zdroj: se svolením KHM-Museumsverband/tiskový materiál

Až postupně se odborníci dostali k alespoň několika fragmentům róby. Její přesný vzhled byl ale nadále otázkou. Nyní se však zdá, že se záhadu podoby Sisiných svatebních šatů konečně povedlo rozluštit - a dokonce je ve Vídni nově k vidění replika. Přestože to zatím není spolehlivě potvrzené, aktuálně to vypadá, že klíčový důkaz se celá desetiletí nacházel v české části Slezska - konkrétně v Opavě. A nebyl zde ani nijak zvlášť skrytý. Návštěvníci tamního Slezského zemského muzea jej obdivují už celá desetiletí jako jeden z nejoblíbenějších exponátů.

Rozstříhané šaty

Mnoho z toho, co Sisi za života nosila, se uchovalo pro další generace - ať už jde přímo o šaty nebo alespoň o obrazy a fotografie, kde si je lze detailně prohlédnout. „Sisi naštěstí pro nás žila v době, kdy se začala rozvíjet fotografie. Díky tomu se dochovalo množství snímků císařovny a jejích obdivuhodných šatů,“ konstatuje web Palaces of Europe. To ale rozhodně není případ svatebního oděvu.

Z nějakého důvodu ze dne její svatby (pravděpodobně) neexistují spolehlivé obrazové záznamy. Byť byl sňatek panovníka nepochybně významnou událostí v životě monarchie, běžní lidé Sisi v její svatební den neviděli. „Obřad se slavil v úzkém rodinném kruhu a jen za účasti pozvaných dvořanů, veřejnost se k nevěstě nedostala,“ podotýká televizní stanice ORF.

Dobové listy pak sice zveřejnily obrázky sezdaného páru či požehnání kněze novomanželům, jenže jejich hodnověrnost je sporná. Podle historiků nezachytily Sisiny šaty přesně, neboť šlo o fantazii ilustrátorů na základě vyprávění. Sisini současníci se dozvěděli pouze to, že nevěsta měla na sobě šaty bílé, stříbrem a zlatem vyšívané. „Existují dobové obrázky, ale na každém z nich má na sobě úplně jiné šaty,“ vysvětlila zmatek v roce 2007 pro server DW tehdejší ředitelka vídeňského Sisi muzea v Hofburgu Katrin Unterreinerová.

Obrázky přitom zůstaly jedinou cestou jak zjistit, co měla Sisi přesně oblečené, neboť róba byla zřejmě zničena. Na rozdíl od současných nevěst Alžběta neměla nárok si nechat svatební šaty na památku. „Rodina postupovala v souladu s dobovou tradicí, podle které byly šaty po svatbě věnovány církvi,“ uvádí web Palaces of Europe.

A církev neměla důvod uchovávat celistvý svatební oděv. „Sisiny svatební šperky a závoj putovaly do bavorského města Altötting, katolického poutního místa. Šaty skončily v bazilice Maria Taferl ležící západně od Vídně. V roce 1857, tři roky po svatbě, se pak v inventárním seznamu baziliky objevuje kněžské roucho zdobené výšivkou ze Sisiných šatů,“ nastiňuje další osud róby web DW.

Byť se takový konec šatů může zdát zvláštní, podle vyjádření tehdejšího kurátora klenotnice baziliky Maria Taferl pro server DW to v 19. století nebylo nic neobvyklého. „Třicet centimetrů široká výšivka se složitými květinovými girlandami byla vystřižena ze šatů a přišita na plášť v barvě slonoviny, který místní kněží nosili až do 50. let 20. století,“ řekl Christian Schüller.

Co se stalo po odstřižení výšivky se zbytkem šatů, nikoho v tu chvíli nezajímalo.

Pečlivě střežená vlečka

Ještě za císařovnina života zájem o Sisiny svatební šaty u jejích současníků potlačily její další skvostné róby (stačí si vzpomenout na zřejmě nejslavnější císařovninu podobiznu v bílozlatých šatech, která je symbolem výstavy o Sisi ve vídeňském Hofburgu a motivem suvenýrů). Po její smrti pak vzhledem k dalším dějinným událostem (postupné zhroucení monarchie, první světová válka a rozpad habsburské říše) nebyl důvod ani čas po róbě pátrat.

Jenže pak se Alžběta Bavorská znovu „dostala do mód“. I díky uvedení legendární romantizované trilogie o Sisi s Romy Schneiderovou v hlavní roli se o život císařovny a veškeré předměty, jež vlastnila nebo používala, rozpoutal enormní zájem. A odborníci i veřejnost najednou se zděšením zjistili, že jeden extrémně důležitý kousek příběhu jejího vztahu s Františkem Josefem I. chybí. To, že odpověď na otázku kde jsou a jak vypadaly Sisiny svatební šaty, budou hledat ještě v roce 2023, si zřejmě v tu chvíli nepředstavoval nikdo ani v nejdivočejších snech.

Pátrání v pozůstalosti Alžběty Bavorské, habsburských sídlech i vídeňských muzeích bylo bezvýsledné. Množství dobových novinových zobrazení svatebního dne císařského páru si stran vzhledu Sisiných šatů odporovalo a jiné zdroje nebyly. „Podle Unterreinerové šaty zřejmě stály na okraji zájmu vídeňského dvora. Ve starých habsburských archivech a sbírkách se dají dohledat záznamy o téměř všem - od Sisina měsíčního účtu za čokoládu až po její cestovní lékárničku - ovšem informací o textiliích a oděvech jen pramálo,“ zmiňuje text DW z roku 2007.

Replika Sisiných svatebních šatů společně s dochovanou vlečkou, kterou uchovávali potomci císařského páru. Šaty se na rozdíl od vlečky nedochovaly, jejich kopii odborníci vytvořili podle obrazu z roku 1857, není ale potvrzeno, že tak i skutečně vypadalyZdroj: se svolením KHM-Museumsverband/tiskový materiál

Odborníkům se také nepovedlo zjistit, kde a jak šaty vlastně ušili. „Hledání komplikoval fakt, že nikdo přesně nevěděl, jak ty šaty vypadaly a kde vznikly. Podle tradice se o ně měli postarat nevěstiny rodiče. Takže mohly být vyrobeny v Německu, možná v Mnichově,“ shrnula Unterreinerová pro DW. Víc toho odborníci v ruce neměli.

Léta plynula, když se v roce 1989 historikům povedlo dostat k učiněnému pokladu. Ukázalo se totiž, že v habsburských rukou přeci jen zůstala alespoň část Sisina svatebního roucha. Generace jejích potomků si jako pečlivě střežený artefakt odevzdávaly mezi sebou její svatební vlečku, která se k šatům připínala zvlášť. „Vlečku si jako speciální upomínku na matku ponechala její oblíbená dcera Marie Valerie. V roce 1989 ji od potomků arcivévodkyně odkoupilo Kunsthistorické muzeum ve Vídni,“ uvádí web muzea.

Poklad z Opavy

Díky senzačnímu objevu vlečky a postupnému propátrání se ke kněžskému rouchu, na které byla použita výšivka ze šatů, historici konečně na přelomu tisíciletí získali alespoň vodítko k vzhledu Sisiných šatů. Ony samotné přesto i nadále představovaly záhadu. „Experti na Habsburky stále netušili, co se stalo se zbytkem šatů,“ zmiňuje web DW. A byť vlečka ukázala alespoň barevnost a materiál, v ničem samozřejmě nenaznačila třeba střih šatů.

Jak připomíná dobový článek ORF, v roce 2007, kdy bylo roucho poprvé vystaveno společně s vlečkou, odborníci dokonce v naději, že tyto dva artefakty motivují držitele nějakých dalších stop, slíbili za odevzdání skic či třeba dalších kousků šatů odměnu. Ani to ale nepomohlo.

Na další léta zůstalo ticho, až přišel rok 2021 a s ním pro rakouské badatele hotové zjevení. „V roce 2021 byl objeven portrét císařovny z roku 1857, jež zobrazuje související šaty,“ uvádí nyní web Muzea císařských kočárů, které se nachází v zámku Schönbrunn. Byť obraz vznikl až celé tři roky po svatbě, mladá císařovna má na něm oblečené šaty, které se přesně hodí k dochované vlečce. A tak, přestože neexistuje spolehlivý zdroj, který by jejich naděje potvrzoval, odborníci věří, že obraz tím pádem skutečně ukazuje hledanou svatební róbu.

Obraz Alžběty Bavorské (Sisi) z roku 1857, který je majetkem Slezského zemského muzea v Opavě. Pokud se domněnky odborníků potvrdí, jde zřejmě o jediný obraz Sisiných svatebních šatůZdroj: Slezské zemské muzeum, Opava

Pochybnosti ovšem zůstávají. „Portrét vytvořil Joseph Neugebauer, který nebyl dvorním malířem. Lze vyloučit, že mu císařovna pózovala. Nyní tak nemohu říct: ‚To jsou svatební šaty‘ ani ‚To nejsou svatební šaty‘,“ uvedla pro Kronen Zeitung ředitelka Muzea císařských kočárů Monica Kurzel-Runtscheinerová. Jak však zmiňuje web muzea, kurátoři věří, že snad brzy najdou důkaz, který jejich domněnky potvrdí. Mezitím nechali na základě obrazu zhotovit repliku šatů, kterou od minulého týdne muzeum jako novinku vystavuje společně s vlečkou i obrazem.

A kde se onen přelomový obraz vzal? Rakouští badatelé jej sice jako senzaci objevili až před dvěma lety, pro lidi z Opavy je ale už celá desetiletí známou Sisinou podobiznou. Malbu, která zřejmě ukazuje Alžbětiny dlouho hledané svatební šaty, totiž vlastní Slezské zemské muzeum v Opavě. A jak Deníku řekl jeho mluvčí David Váhala, obraz se dokonce řadí mezi vůbec nejoblíbenější exponáty.

Návštěvníci se na něj těší tak moc, že po dobu, kdy je zapůjčen do Vídně, aby jej zde mohli vystavit společně s replikou šatů, visí v Opavě jeho replika. „Lidé si na Sisi zvykli, mnozí přicházejí jen kvůli této malbě,“ okomentoval Váhala.

Podotkl, že Neugebauer v roce 1857 nenamaloval pouze Alžbětu - onen přelomový obraz je ve skutečnosti „dvojče“ k zobrazení Františka Josefa I. „Portrét je nádherný, Sisi je jakoby natočená k manželovi. Tento obraz je v Opavě od jeho vzniku. Původně byl vystaven v sídle Slezského zemského sněmu, po vzniku republiky se stal součástí sbírek současného Slezského zemského muzea. Takže my o něm víme od počátku,“ shrnul Váhala. Podle něj se navíc od počátku v Opavě říká, že je na obraze k vidění Sisi ve svatebním.

Jestli tím opravdu desítky let dlouhá honba za nejzáhadnějšími šaty rakousko-uherské monarchie končí, ale stále není stoprocentní.

Sisiny záhadné svatební šaty - nový exponát ve Vídni



* Muzeum císařských kočárů v Schönbrunnu v expozici o Sisi nově vystavuje repliku jejích údajných svatebních šatů.



* Do 5. listopadu 2023 je k vidění společně s dochovanou Sisinou svatební vlečkou a rovněž historickým obrazem, na jehož základě replika oděvu vznikla.



* Po 5. listopadu 2023 se replika šatů stane součástí trvalé expozice v muzeu, obraz je ale pouze zapůjčený, proto již nebude možné po tomto termínu porovnat na jednom místě repliku s obrazem.



* Současnou výstavu doplňuje video o dlouholetém pátrání po Sisiných šatech.



* Web výstavy: https://www.kaiserliche-wagenburg.at/en/visit/exhibitions/sisis-mystery-dress/ (vstupenka se kupuje do celého muzea, lístek pro dospělého stojí 12 eur).



* Obraz, který šaty zobrazuje, je majetkem Slezského zemského muzea v Opavě. Po dobu trvání vídeňské výstavy je zde k vidění jeho kopie, poté se do města vrátí originál.



* V opavském muzeu je rovněž k vidění originál malby, která zachycuje Františka Josefa I., a jež patří k obrazu Sisi.