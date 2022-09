V roce 1977 měla Colleen Stanová pouhých dvacet let, už tehdy však byla zkušenou stopařkou a tento způsob cestování měla velmi ráda. Na jaře před 45 lety se ale jedna z jejích cest z hor proměnila v sedm let trvající noční můru. Když Stanová nastoupila do dodávky k mladým manželům, kteří měli navíc v autě malé dítě, nepomyslela si, že by se jí mohlo něco stát. Opak byl pravdou. Pár ji totiž unesl a udělal si z ní otrokyni.

Později Stanová vyprávěla, že intuice jí našeptávala, ať z dodávky vystoupí. Šanci měla, když auto zastavilo po chvilce cesty na benzínce. „Něco mi říkalo, abych vyskočila, co nejrychleji utekla a neohlížela se,“ popsala po mnoha letech od únosu. Hlas v hlavě tehdy ke své smůle rychle utišila – vždyť do dodávky k mladým manželům s malým dítětem nastoupila právě s dojmem, že tihle nevinně vypadající lidé jí nemohou nic provést.

Colleen Stanová roce 2015.Zdroj: ČTK/AP/Greg Barnette

Když se řidič vrátil z benzinové stanice do auta a nastartoval motor, rozsudek nad osudem Stanové pro příštích sedm let byl zpečetěn. O pár kilometrů později auto sjelo ze silnice a řidič přiložil stopařce Stanové na krk nůž. Pak jí i se ženou zavázali oči a převezli ji do svého příbytku. Novým „útočištěm“ se pro mladou dívku na dlouhou dobu stala úzká dřevěná rakev, novou každodenní realitou mučení a znásilňování. A také hrozný strach.

Dívka z krabice

Manželé Cameron a Janice Hookerovi, jak se únosci jmenovali, měli rádi drsné sexuální praktiky – třeba svazování nebo bití. Jenže Janice brzy násilnické choutky jejího manžela začaly být na obtíž. A tak se rozhodla, že mu povolí pořídit si sexuální otrokyni. Stala se jí právě stopařka Stanová.

Hooker měl k týrání otrokyně připraveno několik důmyslných mučících zařízení. Právě kvůli nim si Stanová později od tisku vysloužila přezdívku Dívka z krabice. „Hooker Stanovou svázal, dal jí roubík a na hlavu jí nasadil těžkou dřevěnou krabici. Box byl obložen zvukotěsným materiálem, takže Stanová kromě toho, že nemohla vidět, i velmi špatně slyšela,“ uvádí web Ranker.

Mučení pokračovalo i v noci. „Stanovou donutil Hooker spát v dřevěné krabici, která byla zkonstruována tak, aby mladá žena nemohla utéct. Bedna byla tak malá, že Stanová i ve spánku musela sedět, navíc byla spoutána řetězy,“ píše server Ranker.

Dny trávila unesená dívka ve sklepě. Po čase se sice rodina přestěhovala a nový dům Hookerových už sklep neměl, to ale neznamenalo, že se její život zlepšil. Spíše naopak. Manuálně zručný Hooker pro ni postavil dřevěnou rakev, kterou umístil pod vodní manželskou postel, na které spávali se ženou.

Stanová si sice v rakvi už mohla lehnout, ale navzdory dírám pronikalo do krabice velmi málo vzduchu a v létě v ní bylo i 38 stupňů Celsia. „V rakvi byla dívka mnohdy zavřená i 23 až 24 hodin v kuse. Ven z ní směla vyjít, jen když ji únosci chtěli týrat či znásilnit,“ informuje magazín People.

Bylo to neskutečné utrpení. „Myslela jsem si, že zemřu. Měla jsem klaustrofobii a velmi špatně se mi dýchalo,“ řekla žena ve videu serveru Inside Edition.

Zdroj: Youtube

Chvíle, kdy byla Stanová mimo rakev, však pro ni byly ještě horší. „Už první noci po únosu Hooker pověsil dívku za ruce ze stropu sklepu a zmlátil ji, zatímco jeho žena Janice tomu přihlížela. Pak měli spolu manželé styk na stole pod Stanovou, přičemž ta v tu chvíli stále ještě visela spoutaná nad nimi. Pár pak kromě toho, že dívku využíval ke svým sexuálním hrátkám, unesenou Stanovou pravidelně pálil, mlátil či bičoval. Stejně tak ji trápil hladem,“ popisuje server Ranker.

Zdroj: Youtube

Hooker později Stanovou začal znásilňovat i různými předměty.

Žena po letech popsala, že vydržet toto utrpení jí pomáhaly chvíle v rakvi, kdy myslela na své blízké. „Zjistila jsem, že ve své mysli mohu jít kamkoliv. Jednoduše se odpoutáte od toho, co se kolem vás děje v realitě, a jdete někam jinam. Někam, kde je hezky, kde jsou lidé, které milujete,“ nastínila žena. Jenže její únosce Cameron Hooker jí nechtěl dovolit vydechnout si ani v mysli.

Šťastní snoubenci

Když se Hookerovi i se svou otrokyní přestěhovali, nechali ji vycházet ven z dřevěné rakve už nejen kvůli tomu, aby ji zneužili. Po hodinu či dvě, které trávila pohybem po domě, uklízela nebo se starala o malé dcery svých únosců (mladší z dětí se narodilo už po únosu Stanové, na vodní postelí nad rakví, kde byla zavřená). Dívky byly jednak příliš malé na to, aby chápaly, co se v domě kolem nich děje, jednak jim rodiče řekli, že Stanová je jejich chůva, která k nim do domu pouze dochází – o tom, že ve skutečnosti nechodí spát domů, ale do rakve pod postel jejich rodičů, nic netušily.

Únosce Hooker si samozřejmě uvědomoval, že čím víc času bude Stanová trávit v domě, tím větší je šance, že by se mohla pokusit o útěk. A tak se rozhodl jí v tom zabránit tím, že jí zcela vymyje mozek. Dařilo se mu to velmi dobře. „Po několika měsících Stanovou donutil podepsat smlouvu o otroctví. V ní se dívka vzdala své vlastní vůle a dovolila únoscům, aby s ní nakládali jako se svým osobním majetkem. Smlouva stanovovala, že Colleen Stanová přijme nové jméno Kay, bude Hookera oslovovat Pane, a Hookerovou Madam,“ uvádí server Ranker.

Stanová se dle svých slov podvolila, aby zabránila dalšímu mučení. Hooker ale zašel ještě dál. „Důsledně týranou dívku přesvědčil o tom, že je členem tajné organizace Firma (The Company), mezinárodní kriminální společnosti, která zotročuje ženy, jako je ona. Ta dívku prý sleduje, a pokud se pokusí utéct, organizace najde ji i její rodinu a všechny je bude mučit a zabije,“ píše server Ranker.

Zmučená žena se Firmy podle svých slov tak bála, že se opravdu ani jednou nepokusila o útěk. A to ani v době, kdy byl její pohyb po domě Hookerových natolik volný, že měla přístup k telefonu, chodila kolem odemčených dveří a měla výhled na sousedy.

Cameron Hooker zapracoval opravdu důkladně. Stanová jej poslouchala na slovo. Zašlo to tak daleko, že když jí tři roky po únosu dovolil navštívit její rodinu, neřekla o svém osudu nejbližším vůbec nic. „Sám ji zavezl do Oregonu. Stanová se tak bála Firmy, že rodičům Hookera představila jako svého snoubence. Rodiče je pak dokonce spolu vyfotili jako šťastný párek,“ sděluje server Ranker. Na snímku se Stanová s Hookerem objímá a oba se radostně smějí.

Dům, ve kterém manželé Hookerovi drželi jako otrokyni Colleen Stanovou.Zdroj: Profimedia

Matka a otec dívky si sice všimli, že je pohublá, bledá a má obnošené staré šaty, ovšem mysleli si, že se přidala k nějaké sektě a nechtěli z ní vytahovat podrobnosti, aby s nimi nepřerušila kontakty, když už se konečně ozvala.

Stanová byla ze setkání s rodinou nadšena. Hooker se ale leknul, že dal své otrokyni až příliš mnoho svobody a po další tři roky se tak vrátil k praxi z prvních měsíců po únosu. Unesená tedy opět trávila třiadvacet hodin ze dne v rakvi. A dětem Hooker řekl, že jejich chůva se odstěhovala.

Když odešla, únosce plakal

Šest let po únosu, když tyran znovu usoudil, že už Stanová opět může z krabice vycházet i na více hodin, se konečně daly věci do pohybu. Únosce se totiž vyjádřil, že by Stanová mohla být jeho druhou manželkou. To hluboce ranilo jeho ženu Janice, která na otrokyni začala žárlit. Aby manžel zůstal jen jí, rozhodla se, že Stanovou povzbudí k útěku.

Janice postupně začala Stanové říkat, že může beztrestně jít domů. „Prozradila jí, že Hooker není členem Firmy, byť nadále tvrdila, že tato organizace existuje. Když si pak Stanová uvědomila, že ji tedy Firma pronásledovat nebude, s povzbuzením od manželky souhlasila s odchodem. V roce 1984 zavezla Janice Hookerová Colleen Stanovou na autobusovou stanici. Stanová zavolala otci a poprosila ho o lístek na autobus,“ uvádí server Ranker.

Pak zavolala svému únosci a mučiteli Cameronu Hookerovi a řekla mu, že odchází. Podle její pozdější výpovědi tato zpráva Hookera rozplakala.

Přestože byla konečně fyzicky volná, psychicky zůstávala otrokem ještě několik měsíců. Doma o životě v předchozích sedmi letech nic neřekla, ani nic nenahlásila na policii. Naopak ještě pravidelně volávala Hookerovi.

Umučená otrokyně?

Celý případ nakonec policistům tři měsíce po odchodu Stanové ohlásila Janice Hookerová. Ta totiž pochopila, že násilnické sklony jejího muže zřejmě nikdy nezmizí a chtěla uniknout z jeho dosahu. Soud později také uznal, že její muž ji v počátcích vztahu vymyl mozek stejně, jako to pak udělal Stanové, a že nebylo v Janiciných silách, aby se vzepřela jeho vůli.

Zatímco Cameron Hooker skončil v poutech a následně byl odsouzen ke 104 letům vězení, Janice Hookerová nikdy souzena nebyla, neboť se proměnila v korunní svědkyni případu. Colleen Stanová rovněž nakonec souhlasila, že bude svědčit, a podstoupila intenzivní terapie s psychologem, aby byla osvobozena i psychicky.

Následně si změnila jméno, vystudovala, a když naposledy komunikovala s médii, chodila jako dobrovolnice vypomáhat do centra pro týrané ženy. „Byla čtyřikrát vdaná, a už má i vnouče. Říká, že od chvíle, kdy se opět dostala na svobodu, je její život úžasný,“ píše magazín People.

Janice Hookerová se po skončení procesu s jejím mužem začala živit jako odbornice na duševní zdraví.

Přestože se zdá, že je dnes celý případ už jen minulostí a že se veřejnost o něm i díky otevřenosti Stanové a několika dokumentárním filmům dozvěděla vše, opak je pravdou. Nad celým příběhem se totiž dodneška vznáší jedna nezodpovězená otázka.

Při procesu s Hookerem jeho žena Janice uvedla, že ještě před Stanovou měl její muž i jinou sexuální otrokyni – devatenáctiletou Marie Elizabeth Spannhakeovou. Podle Janice Hookerové i Marie Elizabeth pár nabral do auta jako stopařku a následně ji Hooker týral u nich v domě. „A nakonec ji podle výpovědi manželky zabil,“ píše server Ranker.

Marie Elizabeth Spannhakeová opravdu v roce 1976 beze stopy zmizela. Vyšetřovatelé ani po Janicině upozornění ale nikdy nenašli její tělo, a Hooker tak z její vraždy nikdy nebyl formálně obviněn. Její osud proto do dnešních dní zůstává záhadou.