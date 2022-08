Rushdieho při vystoupení ve státě New York pobodal čtyřiadvacetiletý Hadi Matar, jehož rodiče přišli do USA z Libanonu. Byl zadržen, ale vinu popírá. Podle státního zástupce v okresu Chautauqua Jasona Schmidta to byl „cílený, nevyprovokovaný, předem naplánovaný útok na pana Rushdieho“.

Prokuratura později zveřejnila přesný popis Rushdieho zranění. Matar ho bodl třikrát do pravé strany krku a čtyřikrát do břicha. Udeřil ho do pravého oka a do hrudi. Spisovatel má rovněž tržnou ránu na stehně.

Íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní v roce vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí.

Rushdie se měl v neziskovém vzdělávacím centru Chautauqua Institution účastnit debaty o tom, že Spojené státy slouží jako azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu. Wylie v pátek sdělil, že pětasedmdesátiletý autor má poškozená játra, přeříznuté nervy v paži a pravděpodobně přijde o oko.

Dlouhá cesta k uzdravení

Po odpojení Rushdieho od dýchacího přístroje dnes Wylie řekl, že má spisovatel zraněná játra a poškozené nervy. „Je odpojený od ventilátoru, takže nastoupil cestu k uzdravení. Bude dlouhá, protože jsou jeho zranění vážná, ale jeho stav se vyvíjí dobrým směrem,“ řekl Wylie.

Rushdieho syn Zafar v tweetu napsal, že rodina přijala s „velkou úlevou informaci, že byl (Rushdie) odpojen od ventilátoru a kyslíku a byl schopen říct několik slov“. Dodal, že navzdory dobré zprávě jsou otcova zranění vážná a změní mu život. Podle něj je Rushdie stále v kritickém stavu. „Co se ale nezměnilo, je jeho vzdorovitý a odvážný smysl pro humor,“ sdělil Zafar.

Poděkoval také veřejnosti za to, že se za otce postavila a bránila ho a za projevy podpory přicházející z celého světa.

Matar je obviněn z pokusu o vraždu a z napadení. Podle právního zástupce s vyšetřovateli spolupracuje a komunikuje. Další soudní státní je naplánováno na pátek. Podle Schmidta mu v případě usvědčení hrozí 32letý trest vězení.

Útočníkův otec je v Libanonu

Matarův otec je nyní v Libanonu a zavřel se v rodinném domě v Járúnu na jihu země. Podle starosty města Alího Tihfího odmítá s kýmkoli mluvit.

Tihfí řekl, že se Matarův otec do Libanonu vrátil z USA před několika lety. „Zavřel se v domě a odmítá cokoli komukoli říci. Snažili jsme se s ním spojit, poslali jsme k němu lidi a klepali na dveře, ale nechce s nikým mluvit,“ řekl Tihfí. Na otázku, zda jsou Matarovi rodiče nějak spojeni s libanonskou šíitskou organizací Hizballáh podporovanou Íránem, odpověděl, že o politickém smýšlení Matarových rodičů nemá „žádnou informaci“.

Hizballáh už v sobotu oznámil, že o útoku na Rushdieho nemá informace a nebude ho komentovat.