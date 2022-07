Kvalitu vody v nádržích můžete sami kontrolovat na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky koupacivody.cz.

V tamním kempu ale věří, že po deštích už je kvalita vody opět lepší a další rozbory vyjdou dobře. Kde je voda v pořádku a kde se kvalita zhoršuje? Deník pro vás zmapoval situaci na jezerech a rybnících.

Hygienici sledují situaci na celkem 18 místech v Ústeckém kraji. Monitorují rybníky i jezera. Měření dosud ukázala na jediné místo, kde koupání už není vhodné – úštěcké jezero Chmelař. „Byly tam překročeny limity pro sinice i chlorofyl. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro koupající se osoby představuje zdravotní riziko,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková. Odběr proběhl 11. července.

Dovolenkáři zatím doporučení hygieniků v Úštěku příliš nedodržují. „Pokles ubytovaných jsme nezaznamenali, stejně jako koupajících. Lidé se, samozřejmě v závislosti na počasí, koupou dál. Když je teplo, jsou pláže zaplněné. Méně lidí zatím není,“ informoval pracovník úštěckého kempu Tomáš Zika.

A co po návštěvě vody s velkým výskytem sinic hrozí? „Sinice mohou náchylnějším osobám způsobit záněty kůže, vyrážky a další kožní problémy. Mohou způsobit i zánět spojivek. Malým dětem, které mohou vodu spolknout, hrozí třeba i potíže dýchacích cest nebo zvýšená zátěž jater,“ pokračovala Šimůnková.

Co říkají hygienici na to, že koupající se dál do špatné vody chodí? „Lidé by se v takové vodě koupat opravdu neměli. A hlavně ne děti, alergici, těhotné ženy nebo lidé s oslabeným imunitním systémem,“ varuje Šimůnková.

Když se lidé ve vodě se sinicemi koupou, měli by poté dodržet hygienická doporučení. „Když už se tam někdo koupe, pokud někdo usoudí, že je zdravý a že mu to neuškodí, měl by se přesto po koupání osprchovat v čisté vodě,“ dodala krajská hygienička.

Problém po letech

Chmelař přitom v minulých letech problémy neměl. V rocích 2019, 2020 i 2021 tam byla voda vhodná pro koupání celou sezonu. V Úštěku proto věří, že i letos se situace zlepší. „V minulých dnech pršelo a věříme, že se voda pročistila, že bude lepší. I na pohled už je to vidět. Nechali jsme proto udělat mimořádný odběr, zaplatili jsme ho. Čekáme nyní na výsledky, věříme, že voda už je lepší a vše bude v normě,“ pokračuje Zika.

Hygienici totiž dělají odběry po 14 dnech, v Úštěku ale chtějí vyhlásit výsledky – věří, že pozitivní – co nejdříve. Podobná situace přitom nastala na jezeře Chmelař také v roce 2018, na tři týdny tam byla voda nevhodná ke koupání, po deštích a pročištění vody se údaje zlepšily.

Zhoršená situace je i na několika dalších vodních plochách v Ústeckém kraji. Vodu tam ale zatím hygienici neoznačili za nevhodnou ke koupání, čísla jsou zatím v normě. Zhoršená jakost vody byla naměřena v rybníku v Chabařovicích. „U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnou zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchování,“ zveřejnili hygienici.

Pouze zvýšený obsah chlorofylu a snížená průhlednost vody, která je ale stále vhodná ke koupání, je hlášená z Matyldy, Varvažova a Chlumce.

Zcela v pořádku je zatím voda v Prunéřově, na Kamencovém jezeře, ve Vysoké Peci, na Benediktu a jezeře Most, v Oseku a na Barboře. Také v jezeře Milada, Jetřichovicích či Mikulášovicích. Měření letos vycházejí dobře také na Nechranické přehradě, ta přitom v minulých letech měla někdy se sinicemi problémy. „Voda je parádní. Užíváme si to tady. Těšíme se na příští teplé dny, u vody to bude super,“ je spokojený Lukáš Huml, který je u přehrady na dovolené s rodinou.